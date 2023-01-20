https://sputniknews.com.tr/20230120/devlet-bahceli-mhpnin-secim-sloganini-acikladi-aziz-milletim-sira-sende-1065991308.html
Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'
Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim startını vereceği ili açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde MHP'nin... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:43+0300
2023-01-20T20:43+0300
2023-01-20T20:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
slogan
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İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın seçim startını vereceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Bahçeli MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olacağını söyledi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), slogan
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), slogan
Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim startını vereceği ili açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olduğunu duyurdu.
İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu.
Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" dedi.
Erdoğan'ın seçim startını vereceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Bahçeli MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olacağını söyledi.