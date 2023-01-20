Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230120/devlet-bahceli-mhpnin-secim-sloganini-acikladi-aziz-milletim-sira-sende-1065991308.html
Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'
Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim startını vereceği ili açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde MHP'nin... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:43+0300
2023-01-20T20:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
slogan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062673657_0:70:1201:745_1920x0_80_0_0_881618578e89b7d56bc7a6d4924cde4a.jpg
İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın seçim startını vereceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Bahçeli MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olacağını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062673657_45:0:1150:829_1920x0_80_0_0_1dc79d99425f96d36e89c1acd43232e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), slogan
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), slogan

Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'

20:43 20.01.2023
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim startını vereceği ili açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olduğunu duyurdu.
İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu.
Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" dedi.
Erdoğan'ın seçim startını vereceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Bahçeli MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olacağını söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала