https://sputniknews.com.tr/20230120/devlet-bahceli-mhpnin-secim-sloganini-acikladi-aziz-milletim-sira-sende-1065991308.html

Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'

Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: 'Aziz milletim sıra sende'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim startını vereceği ili açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde MHP'nin... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T20:43+0300

2023-01-20T20:43+0300

2023-01-20T20:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

slogan

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İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın seçim startını vereceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Bahçeli MHP'nin ana sloganının "Aziz milletim sıra sende" olacağını söyledi.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), slogan