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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı hedef alarak, "Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T15:28+0300
2023-01-20T16:32+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içindeyim. Vefanız, sevginiz ve meydanlara sığmayan şu aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Emniyetten resmi rakamı istedim, şu anda 30 bin. Esenyurt'ta siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Sözlerimin hemen başında bugün burada niçin toplandık biliyorsunuz. Temel atma törenlerine pek gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum.Öğretmeni, öğrencisi ailesi, idarecisi, bakanlığıyla bir bütün olarak eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Medeniyetimizin gözbebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıpta ile baktığı İstanbulumuza ayrı bir önem verdik. 20 yılda İstanbul'a eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık.Sadece bu sene şehrimize yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını sağlamaktır. 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarda mevcut 60-70-100 böyle durumlar vardı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek külliyenin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser, Esenyurt'la birlikte İstanbulumuzun medarı iftiharı olacaktır.40 derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip listesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik anadolu lisesi, 3 derslikli anasınıfı bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin

15:28 20.01.2023 (güncellendi: 16:32 20.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı hedef alarak, "Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içindeyim. Vefanız, sevginiz ve meydanlara sığmayan şu aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Emniyetten resmi rakamı istedim, şu anda 30 bin. Esenyurt'ta siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Sözlerimin hemen başında bugün burada niçin toplandık biliyorsunuz. Temel atma törenlerine pek gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum.
Öğretmeni, öğrencisi ailesi, idarecisi, bakanlığıyla bir bütün olarak eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Medeniyetimizin gözbebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıpta ile baktığı İstanbulumuza ayrı bir önem verdik. 20 yılda İstanbul'a eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık.
Sadece bu sene şehrimize yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını sağlamaktır. 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarda mevcut 60-70-100 böyle durumlar vardı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek külliyenin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser, Esenyurt'la birlikte İstanbulumuzun medarı iftiharı olacaktır.
40 derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip listesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik anadolu lisesi, 3 derslikli anasınıfı bulunuyor.
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