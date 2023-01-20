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Brezilyalı futbolcu Alves gözaltına alındı
Brezilyalı futbolcu Alves gözaltına alındı
Bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcu Dani Alves, İspanya'da gözaltına alındı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T13:28+0300
2023-01-20T13:40+0300
dani alves
spor
brezilya
futbolcu
taciz
gözaltı kararı
ispanya
barselona
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Katalan ekibi Barcelona ve Brezilya'nın unutulmaz futbolcularından Dani Alves, Aralık 2022'de İspanya'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Katalonya'nın bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada 39 yaşındaki Alves'in Barselona'da karakola ifade vermeye çağrıldığı, ardından gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkacağı duyuruldu.
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dani alves, brezilya, futbolcu, taciz, gözaltı kararı, ispanya, barselona
dani alves, brezilya, futbolcu, taciz, gözaltı kararı, ispanya, barselona

Brezilyalı futbolcu Alves gözaltına alındı

13:28 20.01.2023 (güncellendi: 13:40 20.01.2023)
© AFP 2023 / ULISES RUIZDani Alves
Dani Alves - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / ULISES RUIZ
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Bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcu Dani Alves, İspanya'da gözaltına alındı.
Katalan ekibi Barcelona ve Brezilya'nın unutulmaz futbolcularından Dani Alves, Aralık 2022'de İspanya'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
Katalonya'nın bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada 39 yaşındaki Alves'in Barselona'da karakola ifade vermeye çağrıldığı, ardından gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkacağı duyuruldu.
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