https://sputniknews.com.tr/20230120/brezilyali-futbolcu-alves-gozaltina-alindi-1065971394.html

Brezilyalı futbolcu Alves gözaltına alındı

Brezilyalı futbolcu Alves gözaltına alındı

Bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcu Dani Alves, İspanya'da gözaltına alındı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T13:28+0300

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dani alves

spor

brezilya

futbolcu

taciz

gözaltı kararı

ispanya

barselona

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Katalan ekibi Barcelona ve Brezilya'nın unutulmaz futbolcularından Dani Alves, Aralık 2022'de İspanya'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Katalonya'nın bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada 39 yaşındaki Alves'in Barselona'da karakola ifade vermeye çağrıldığı, ardından gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkacağı duyuruldu.

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brezilya

ispanya

barselona

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dani alves, brezilya, futbolcu, taciz, gözaltı kararı, ispanya, barselona