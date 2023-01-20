https://sputniknews.com.tr/20230120/beyaz-cilek-sosyal-medyayi-ikiye-boldu-seven-de-var-gereksiz-bulan-da-1065961361.html
Beyaz çilek sosyal medyayı ikiye böldü: Seven de var, gereksiz bulan da
Beyaz çilek sosyal medyayı ikiye böldü: Seven de var, gereksiz bulan da
İngiltere'de ünlü bir perakende mağazası, pamuk şeker tadındaki üzüm ve limonlu kavununun ardından yeni hibrit meyvesini piyasa sürdü. Geleneksel çilekler ile... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T08:23+0300
2023-01-20T08:23+0300
2023-01-20T08:24+0300
yaşam
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çilek
ingiltere
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NTV'nin haberine göre İngiltere merkezli giyim, ev ürünleri ve lüks gıda ürünleri firması Marks & Spencer, tüketiciler arasında tartışmaya neden olan son ürününü tanıttı. Hibrit şekilde üretilen beyaz çilek, tıpkı bir kırmızı çilek gibi görünüyor ancak tadı oldukça farklı.Japon çilekleri ile çaprazlandıM&S, ananas aroması ve vanilya notaları ile kırmızı çilek gibi tatlı olan yeni meyve hibritini gerçekten benzersiz olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:200 gramı 80 liraDiğer taraftan, sosyal medya kullanıcıları 200 gramı 3.50 sterlin (Yaklaşık 80 lira) karşılığında satılan beyaz çilekler hakkında ikiye bölündü. Bazıları hibrit meyveyi ilginç bulurken, bazıları ise beyaz çileğin gereksiz bir icat olduğunu ifade etti.'Çilek ananas tadı versin istemiyorum, çilek çilek tadı versin istiyorum'Facebook'ta Teri adlı bir kullanıcı "Çileğin ananas gibi tat vermesini istemiyorum, çileklerin tadı çilek gibi olsun istiyorum” dedi.'Parası aklından daha fazla olanlar bu meyveyi alır'Chris adlı bir Twitter kullanıcısı ise "Beyaz çilekler korkunç görünüyor ve tatsız olduklarına bahse girerim. Ancak, yılın bu zamanında kırmızı olanlar da öyle. Hiç şüphe yok ki aklından çok parası olan birileri bu çilekleri alır ama mevsiminde meyve sebze yemeye ne oldu?" yorumunu yaptı.Öte yandan, beyaz çileğe olumlu yorum yapan kullanıcılar da oldu. Carol adlı bir Facebook kullanıcısı, “Farklı bir meyve görmek güzel" derken, aynı sosyal platformundan Lisa, "Buna Japonya'da altın çilek deniliyor. Bu meyve artık İngiltere’de mevcut olduğu için mutluyum“ dedi.Beyaz inci çileği M&S’nin tüketicilerde kafa karışıklığı yaratan ilk hibrit meyvesi değil. Firma 2020 yılında limelon adını verdiği limon ve kavun hibritini tanıtmıştı. "Limon mu? Kavun mu? Hayır, limelon! Nu meyve melezi, misket limonu aroması patlamasıyla sulu bir kavun. Süper ferahlatıcı” şeklinde tanıtılan meyve İngiltere’de büyük ilgi görmüştü.M&S aynı yılın Temmuz ayında ise çilek, pamuk şeker ve tutti frutti tadındaki üzümlerini piyasaya sürdü.
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çilek, çilek, ingiltere
Beyaz çilek sosyal medyayı ikiye böldü: Seven de var, gereksiz bulan da
08:23 20.01.2023 (güncellendi: 08:24 20.01.2023) Abone ol
İngiltere'de ünlü bir perakende mağazası, pamuk şeker tadındaki üzüm ve limonlu kavununun ardından yeni hibrit meyvesini piyasa sürdü. Geleneksel çilekler ile Japon çileklerinin çaprazlanmasından elde edilen beyaz inci çileği, görünüşüyle tam not alsa da tadıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
NTV'nin haberine
göre İngiltere merkezli giyim, ev ürünleri ve lüks gıda ürünleri firması Marks & Spencer, tüketiciler arasında tartışmaya neden olan son ürününü tanıttı. Hibrit şekilde üretilen beyaz çilek, tıpkı bir kırmızı çilek gibi görünüyor ancak tadı oldukça farklı.
Japon çilekleri ile çaprazlandı
M&S, ananas aroması ve vanilya notaları ile kırmızı çilek gibi tatlı olan yeni meyve hibritini gerçekten benzersiz olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:
“Yeni beyaz inci çileği adlı ürünümüzün mükemmel boyut ve kalitede üretilmesi için geleneksel çileklerle çaprazlanmış Japon beyaz çileği tohumları kullandık. Onları Japonya'daki çifçilerle doğal bir ortamda yetiştirdik.”
200 gramı 80 lira
Diğer taraftan, sosyal medya kullanıcıları 200 gramı 3.50 sterlin (Yaklaşık 80 lira) karşılığında satılan beyaz çilekler hakkında ikiye bölündü. Bazıları hibrit meyveyi ilginç bulurken, bazıları ise beyaz çileğin gereksiz bir icat olduğunu ifade etti.
'Çilek ananas tadı versin istemiyorum, çilek çilek tadı versin istiyorum'
Facebook'ta Teri adlı bir kullanıcı "Çileğin ananas gibi tat vermesini istemiyorum, çileklerin tadı çilek gibi olsun istiyorum” dedi.
'Parası aklından daha fazla olanlar bu meyveyi alır'
Chris adlı bir Twitter kullanıcısı ise "Beyaz çilekler korkunç görünüyor ve tatsız olduklarına bahse girerim. Ancak, yılın bu zamanında kırmızı olanlar da öyle. Hiç şüphe yok ki aklından çok parası olan birileri bu çilekleri alır ama mevsiminde meyve sebze yemeye ne oldu?" yorumunu yaptı.
Öte yandan, beyaz çileğe olumlu yorum yapan kullanıcılar da oldu. Carol adlı bir Facebook kullanıcısı, “Farklı bir meyve görmek güzel" derken, aynı sosyal platformundan Lisa, "Buna Japonya'da altın çilek deniliyor. Bu meyve artık İngiltere’de mevcut olduğu için mutluyum“ dedi.
Beyaz inci çileği M&S’nin tüketicilerde kafa karışıklığı yaratan ilk hibrit meyvesi değil. Firma 2020 yılında limelon adını verdiği limon ve kavun hibritini tanıtmıştı. "Limon mu? Kavun mu? Hayır, limelon! Nu meyve melezi, misket limonu aroması patlamasıyla sulu bir kavun. Süper ferahlatıcı” şeklinde tanıtılan meyve İngiltere’de büyük ilgi görmüştü.
M&S aynı yılın Temmuz ayında ise çilek, pamuk şeker ve tutti frutti tadındaki üzümlerini piyasaya sürdü.