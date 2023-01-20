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Ardahan'da eksi 20.4'ü bulan soğuk kapı ve camları dondurdu
Ardahan'da eksi 20.4'ü bulan soğuk kapı ve camları dondurdu
Ardahan’ın Göle ilçesinde gece eksi 20.4’ü bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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Son yılların en kurak kışını geçiren Ardahan’da soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, işyerlerinin camları ise buz tuttu.Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17.5 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere Göle’de 17.1, Çıldır'da 13.9, Damal'da 10.7, Hanak'ta 13.7 ve Posof'ta 6.4 derece olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230111/meteorolojiden-istanbul-dahil-60-il-icin-kar-firtina-ve-saganak-uyarisi-1065616236.html
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ardahan, soğuk, don
ardahan, soğuk, don

Ardahan'da eksi 20.4'ü bulan soğuk kapı ve camları dondurdu

17:54 20.01.2023
© İHAArdahan'da buz tutan camlar
Ardahan'da buz tutan camlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© İHA
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Ardahan’ın Göle ilçesinde gece eksi 20.4’ü bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu.
Son yılların en kurak kışını geçiren Ardahan’da soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, işyerlerinin camları ise buz tuttu.
Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17.5 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere Göle’de 17.1, Çıldır'da 13.9, Damal'da 10.7, Hanak'ta 13.7 ve Posof'ta 6.4 derece olarak ölçüldü.
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