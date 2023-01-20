https://sputniknews.com.tr/20230120/ankarada-3-kisi-bir-otomobilde-olu-bulundu-1065985064.html

Ankara'da 3 kişi bir otomobilde ölü bulundu

Ankara'da 3 kişi bir otomobilde ölü bulundu

Ankara’da yol kenarında park halindeki otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Araçta içerisinde ise yoğun egzoz kokusunun olduğu belirtildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:17+0300

2023-01-20T18:17+0300

2023-01-20T18:21+0300

ankara

otomobil

ölü

türkiye

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Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki otomobil içerisinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri otomobil içerisindeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin Satılmış Koç (41), Kurban Duran (41) ve Mehmet Gökdemir (43) olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp ya da kesici ize rastlanılmadığı gözlemlendi.Otomobil içerisinde çok sayıda alkol şişesi olduğu ve araç içerisinde yoğun egzoz kokusunun olduğu belirtildi. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için 3 kişinin cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230114/halic-koprusunde-bir-otomobile-silahli-saldiri-duzenlendi-1-olu-1065738069.html

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