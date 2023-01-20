https://sputniknews.com.tr/20230120/almanyada-kuzey-akim-2nin-operator-sirketi-kapandi-1065990624.html
‘Almanya’da Kuzey Akım-2’nin operatör şirketi kapandı’
‘Almanya’da Kuzey Akım-2’nin operatör şirketi kapandı’
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Almanya’ya ait kısmının operatörü Gas for Europe şirketinin 1 Ocak’ta varlığına son verildiği duyuruldu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:01+0300
2023-01-20T20:01+0300
2023-01-20T20:01+0300
ukrayna krizi
kuzey akım-2
almanya
nord stream 2 ag
şirket
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T-online haber portalının aktardığına göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının işletme şirketi Nord Stream 2 AG’nin, hattın Almanya’ya ait kısmını sadece Alman şirketin işletebileceğini belirten ülke kanunlarına uymak amacıyla kurduğu yan şirket Gas for Europe’un, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle varlığına son verildi.Rusya’nın Donetsk ve Lugans halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından Almanya, yıllık 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına izin verme sürecini dondurmuştu.Eylül ayında, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 hatlarında aniden tazyik düşmesi yaşanmıştı. Hatların dört kolundan üçünde hasar meydana gelmiş, sızıntı yaşanmıştı. Batı ülkeleri, olayın sabotaj olduğunu düşünüyor.Hatlarda meydana gelen patlamaların ardından Rusya’da ‘uluslararası terör’ gerekçesiyle dava açılmıştı. ABD, Nord Stream 2 şirketine karşı yaptırım uygulamıştı. Şirket tüm çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmıştı. İsviçre mahkemesi, Nord Stream 2 AG şirketinin iflas sürecini 10 Temmuz 2023’e kadar uzatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/wpost-batinin-kuzey-akim-sabotajlarinin-sorumlusu-rusya-tezine-dair-hicbir-kanit-elde-edilemedi-1064838741.html
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kuzey akım-2, almanya, nord stream 2 ag, şirket
kuzey akım-2, almanya, nord stream 2 ag, şirket
‘Almanya’da Kuzey Akım-2’nin operatör şirketi kapandı’
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Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Almanya’ya ait kısmının operatörü Gas for Europe şirketinin 1 Ocak’ta varlığına son verildiği duyuruldu.
T-online haber portalının aktardığına göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının işletme şirketi Nord Stream 2 AG’nin, hattın Almanya’ya ait kısmını sadece Alman şirketin işletebileceğini belirten ülke kanunlarına uymak amacıyla kurduğu yan şirket Gas for Europe’un, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle varlığına son verildi.
Rusya’nın Donetsk ve Lugans halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından Almanya, yıllık 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına izin verme sürecini dondurmuştu.
Eylül ayında, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 hatlarında aniden tazyik düşmesi yaşanmıştı. Hatların dört kolundan üçünde hasar meydana gelmiş, sızıntı yaşanmıştı. Batı ülkeleri, olayın sabotaj olduğunu düşünüyor.
Hatlarda meydana gelen patlamaların ardından Rusya’da ‘uluslararası terör’ gerekçesiyle dava açılmıştı. ABD, Nord Stream 2 şirketine karşı yaptırım uygulamıştı. Şirket tüm çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmıştı. İsviçre mahkemesi, Nord Stream 2 AG şirketinin iflas sürecini 10 Temmuz 2023’e kadar uzatmıştı.