https://sputniknews.com.tr/20230120/abli-yetkiliden-itiraf-iranin-rusyaya-balistik-fuze-verdigine-dair-kanitimiz-yok-1065987498.html

AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok

AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok

Üst düzey bir AB yetkilisi, ellerinde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar bulunmadığını itiraf etti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:55+0300

2023-01-20T18:55+0300

2023-01-20T18:55+0300

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Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan AB yetkilisi, "Hayır, elimizde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar yok" dedi.Yetkili, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlara ise sahip olduklarını savundu.Ağustos 2022'de Washington Post gazetesi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin gerçekleri yansıtmadığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221212/iran-ukrayna-rusyanin-iran-yapimi-iha-kullandigina-dair-deliller-sunmadi-1064505656.html

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