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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abli-yetkiliden-itiraf-iranin-rusyaya-balistik-fuze-verdigine-dair-kanitimiz-yok-1065987498.html
AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok
AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok
Üst düzey bir AB yetkilisi, ellerinde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar bulunmadığını itiraf etti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T18:55+0300
2023-01-20T18:55+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
ukrayna
füze
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Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan AB yetkilisi, "Hayır, elimizde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar yok" dedi.Yetkili, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlara ise sahip olduklarını savundu.Ağustos 2022'de Washington Post gazetesi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin gerçekleri yansıtmadığını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/iran-ukrayna-rusyanin-iran-yapimi-iha-kullandigina-dair-deliller-sunmadi-1064505656.html
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avrupa birliği, rusya, ukrayna, füze
avrupa birliği, rusya, ukrayna, füze

AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok

18:55 20.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemiİran, füze
İran, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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Üst düzey bir AB yetkilisi, ellerinde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar bulunmadığını itiraf etti.
Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan AB yetkilisi, "Hayır, elimizde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar yok" dedi.
Yetkili, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlara ise sahip olduklarını savundu.
Ağustos 2022'de Washington Post gazetesi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin gerçekleri yansıtmadığını vurgulamıştı.
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
Ukrayna krizi
İran: Ukrayna, Rusya’nın İran yapımı İHA kullandığına dair deliller sunmadı
12 Aralık 2022, 23:14
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