https://sputniknews.com.tr/20230120/abli-yetkiliden-itiraf-iranin-rusyaya-balistik-fuze-verdigine-dair-kanitimiz-yok-1065987498.html
AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok
AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok
Üst düzey bir AB yetkilisi, ellerinde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar bulunmadığını itiraf etti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T18:55+0300
2023-01-20T18:55+0300
2023-01-20T18:55+0300
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rusya
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füze
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Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan AB yetkilisi, "Hayır, elimizde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar yok" dedi.Yetkili, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlara ise sahip olduklarını savundu.Ağustos 2022'de Washington Post gazetesi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin gerçekleri yansıtmadığını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/iran-ukrayna-rusyanin-iran-yapimi-iha-kullandigina-dair-deliller-sunmadi-1064505656.html
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avrupa birliği, rusya, ukrayna, füze
avrupa birliği, rusya, ukrayna, füze
AB'li yetkiliden itiraf: İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine dair kanıtımız yok
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Üst düzey bir AB yetkilisi, ellerinde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar bulunmadığını itiraf etti.
Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan AB yetkilisi, "Hayır, elimizde İran'ın Rusya'ya balistik füzeler tedarik ettiğini gösteren kanıtlar yok" dedi.
Yetkili, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlara ise sahip olduklarını savundu.
Ağustos 2022'de Washington Post gazetesi, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu haberin gerçekleri yansıtmadığını vurgulamıştı.