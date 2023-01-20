Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230120/19-milyon-ogrenciye-yariyil-tatili-icin-son-ders-zili-bugun-calacak-1065961730.html
19 milyon öğrenciye yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
19 milyon öğrenciye yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çalacak. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T09:06+0300
2023-01-20T09:06+0300
türkiye
karne
yarıyıl
yarıyıl tatili
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101598/05/1015980535_0:41:1024:617_1920x0_80_0_0_0c6f35bec36e422650161bb06d4db8a4.jpg
12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek.İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından yarın başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, bugünden itibaren karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.Ücretsiz kurslarda kullanılacak materyaller de her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Bu kademeye yönelik kurslarda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak. "Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve çıkarımda bulunacakları içerikler hazırlandı.Bakanlık, kurslarda uygulanacak yeni matematik dersi programının uygulanması için yeni materyalleri internet sitesinden yayımladı.BİLSEM'lerde 55 farklı atölye kurulacakBİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230119/okullarda-yariyil-tatili-icin-karne-zili-yarin-calacak-1065911153.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101598/05/1015980535_74:0:950:657_1920x0_80_0_0_b4e1f21f0da858f0f67b6b39b7ef4f2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karne, yarıyıl, yarıyıl tatili, öğrenci
karne, yarıyıl, yarıyıl tatili, öğrenci

19 milyon öğrenciye yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak

09:06 20.01.2023
© AA / İbrahim YozoğluOkul tatili, karne
Okul tatili, karne - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA / İbrahim Yozoğlu
Abone olTelegram
2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çalacak.
12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından yarın başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.
Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.
Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, bugünden itibaren karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.
Ücretsiz kurslarda kullanılacak materyaller de her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.
MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Bu kademeye yönelik kurslarda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak. "Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve çıkarımda bulunacakları içerikler hazırlandı.
Bakanlık, kurslarda uygulanacak yeni matematik dersi programının uygulanması için yeni materyalleri internet sitesinden yayımladı.

BİLSEM'lerde 55 farklı atölye kurulacak

BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.
Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
Okullarda karne sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
TÜRKİYE
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Dün, 11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала