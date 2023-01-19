Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/zaharova-isid-kiev-rejiminin-yaninda-cocuk-kalir-1065943062.html
Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır
Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ukraynalı müzakerecinin öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:30+0300
2023-01-19T21:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
mariya zaharova
mihail podolyak
ukrayna güvenlik servisi sbu
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065942903_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_68ceb268122dd234f7422199e7eb7c7c.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde kurşunlanarak öldürülen Denis Kireyev’in ajan olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Podolyak’ın bu açıklamasıyla ilgili, “Yasaklanan IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır” ifadelerini kullandı.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugün, Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065942903_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_4c4a956f79583287dfb9336d87909419.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, mariya zaharova, mihail podolyak, ukrayna güvenlik servisi sbu, rusya
ukrayna, mariya zaharova, mihail podolyak, ukrayna güvenlik servisi sbu, rusya

Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır

21:30 19.01.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ukraynalı müzakerecinin öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, IŞİD’in Kiev rejimiyle karşılaştırıldığında ‘naif çocuk’ olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde kurşunlanarak öldürülen Denis Kireyev’in ajan olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Podolyak’ın bu açıklamasıyla ilgili, “Yasaklanan IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır” ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugün, Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Ukrayna krizi
Lavrov: NATO’nun genişlemesi cevapsız kalmayacak
17:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала