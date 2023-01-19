https://sputniknews.com.tr/20230119/zaharova-isid-kiev-rejiminin-yaninda-cocuk-kalir-1065943062.html

Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır

Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ukraynalı müzakerecinin öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T21:30+0300

2023-01-19T21:30+0300

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde kurşunlanarak öldürülen Denis Kireyev’in ajan olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Podolyak’ın bu açıklamasıyla ilgili, “Yasaklanan IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır” ifadelerini kullandı.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugün, Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.

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