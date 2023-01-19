https://sputniknews.com.tr/20230119/zaharova-isid-kiev-rejiminin-yaninda-cocuk-kalir-1065943062.html
Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır
Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ukraynalı müzakerecinin öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:30+0300
2023-01-19T21:30+0300
2023-01-19T21:30+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde kurşunlanarak öldürülen Denis Kireyev’in ajan olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Podolyak’ın bu açıklamasıyla ilgili, “Yasaklanan IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır” ifadelerini kullandı.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugün, Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html
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ukrayna, mariya zaharova, mihail podolyak, ukrayna güvenlik servisi sbu, rusya
ukrayna, mariya zaharova, mihail podolyak, ukrayna güvenlik servisi sbu, rusya
Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında ‘çocuk’ kalır
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ukraynalı müzakerecinin öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, IŞİD’in Kiev rejimiyle karşılaştırıldığında ‘naif çocuk’ olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde kurşunlanarak öldürülen Denis Kireyev’in ajan olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Podolyak’ın bu açıklamasıyla ilgili, “Yasaklanan IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır” ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugün, Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.