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https://sputniknews.com.tr/20230119/whatsapp-abdeki-veri-ihlali-nedeniyle-55-milyon-euro-para-cezasina-carptirildi-1065935992.html
WhatsApp, AB'deki veri ihlali nedeniyle 5.5 milyon euro para cezasına çarptırıldı
WhatsApp, AB'deki veri ihlali nedeniyle 5.5 milyon euro para cezasına çarptırıldı
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Avrupa Birliği (AB) veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5,5 milyon euro para cezası verildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:09+0300
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WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan Veri Koruma Komisyonu, şirketin, kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına izin vermeye zorladığını açıkladı.Komisyon, WhatsApp'ın bu verileri "hizmet iyileştirmeleri ve güvenliğin" sağlanmasında kullanılmak üzere istediğini ifade etti.WhatsApp'ın AB veri gizliliğini ihlal ettiğini belirleyen Komisyon, şirkete 5.5 milyon euro para cezası verdi.Komisyon, WhatsApp'ın veri işletim süreçlerini 6 ay içinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesini kararlaştırdı.Öte yandan, WhatsApp kararı temyize götüreceğini açıkladı.İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Eylül 2021'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon euro para cezası kesmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/whatsapp-ingilterede-yasaklanabilir-1064467392.html
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euro, whatsapp, mesajlaşma, avrupa birliği, irlanda
euro, whatsapp, mesajlaşma, avrupa birliği, irlanda

WhatsApp, AB'deki veri ihlali nedeniyle 5.5 milyon euro para cezasına çarptırıldı

19:09 19.01.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Avrupa Birliği (AB) veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5,5 milyon euro para cezası verildi.
WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan Veri Koruma Komisyonu, şirketin, kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına izin vermeye zorladığını açıkladı.
Komisyon, WhatsApp'ın bu verileri "hizmet iyileştirmeleri ve güvenliğin" sağlanmasında kullanılmak üzere istediğini ifade etti.
WhatsApp'ın AB veri gizliliğini ihlal ettiğini belirleyen Komisyon, şirkete 5.5 milyon euro para cezası verdi.
Komisyon, WhatsApp'ın veri işletim süreçlerini 6 ay içinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesini kararlaştırdı.
Öte yandan, WhatsApp kararı temyize götüreceğini açıkladı.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Eylül 2021'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon euro para cezası kesmişti.
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