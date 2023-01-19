https://sputniknews.com.tr/20230119/urdun-abd-ile-f-16-satin-alimi-icin-anlasma-imzaladi-1065946453.html

Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı

Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı

Ürdün, ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T23:06+0300

2023-01-19T23:06+0300

2023-01-19T23:07+0300

savunma

abd

ürdün

anlaşma

f-16

satış

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101672/84/1016728492_19:0:1132:626_1920x0_80_0_0_64933d9fc897ae0f24144b0879c2a801.jpg

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230119/abd-turkiyeye-f-16-satisiyla-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligi-baglantili-degil-1065936222.html

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ürdün, anlaşma, f-16, satış, ortadoğu