https://sputniknews.com.tr/20230119/urdun-abd-ile-f-16-satin-alimi-icin-anlasma-imzaladi-1065946453.html
Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı
Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı
Ürdün, ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T23:06+0300
2023-01-19T23:06+0300
2023-01-19T23:07+0300
savunma
abd
ürdün
anlaşma
f-16
satış
ortadoğu
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Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/abd-turkiyeye-f-16-satisiyla-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligi-baglantili-degil-1065936222.html
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abd, ürdün, anlaşma, f-16, satış, ortadoğu
abd, ürdün, anlaşma, f-16, satış, ortadoğu
Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı
23:06 19.01.2023 (güncellendi: 23:07 19.01.2023) Abone ol
Ürdün, ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı.
Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.
İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.