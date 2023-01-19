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Twitter ofisteki eşyaları açık artırmada sattı: Kuş 100 bin dolara 'uçtu'
Twitter ofisteki eşyaları açık artırmada sattı: Kuş 100 bin dolara 'uçtu'
Twitter'ın genel merkezindeki yüzlerce parçayı satışa çıkardığı çevrimiçi açık artırma sona erdi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T09:59+0300
2023-01-19T10:08+0300
dünya
twitter
açık artırma
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Twitter'ın San Fransico'daki genel merkezindeki ofis malzemelerini satışa çıkardığı açık artırmada platformun ünlü kuş logosunun heykeli, 100 bin dolar kapanış fiyatı ile açık artırmada en pahalıya satılan ürün oldu. İnternet üzerinden açık artırmayı izleyenler, satışa çıkarılan bazı ürünlerin perakende fiyatından bile daha pahalıya satıldığı için pazarlığa girmediklerini aktardı. Satış, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da maliyetleri düşürme kararının ardından geldi. Ekim ayı sonuna kadar Musk, Twitter personelinin yarısına denk gelen 7500 çalışanı işten çıkarmıştı. Bununla birlikte Twitter, çalışanlara ücretsiz yemek gibi birçok ek seçeceğini de sonlandırdı. Satışa bir diğer ürün ise içinde bitkiler bulunan '@' sembolü, 15 bin dolara alıcı buldu.Geri dönüştürülmüş ahşap bir masa 10.500 dolara, parekende satış fiyatı 30 bin dolar olan La Marzocco Strada 3 model espresso makinesi yaklaşık 13.500 dolara, Polycom konferans telefonları 300 dolara satıldı. Twitter'ı satın almasının ardından Musk, kasım ayında yaptığı paylaşımda, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını açıklamıştı. Ayrıca Musk, Twitter'ın iflas edebileceği konusunda da uyarmıştı. Bu arada Twitter'ın San Fransico'daki genel merkez dahil olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde ofislerinin de kira ödemediği iddia edilmişti.
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twitter , açık artırma, elon musk
twitter , açık artırma, elon musk

Twitter ofisteki eşyaları açık artırmada sattı: Kuş 100 bin dolara 'uçtu'

09:59 19.01.2023 (güncellendi: 10:08 19.01.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Twitter'ın genel merkezindeki yüzlerce parçayı satışa çıkardığı çevrimiçi açık artırma sona erdi.
Twitter'ın San Fransico'daki genel merkezindeki ofis malzemelerini satışa çıkardığı açık artırmada platformun ünlü kuş logosunun heykeli, 100 bin dolar kapanış fiyatı ile açık artırmada en pahalıya satılan ürün oldu.
© TwitterTwitter'da açık artırma
Twitter'da açık artırma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Twitter'da açık artırma
© Twitter

İnternet üzerinden açık artırmayı izleyenler, satışa çıkarılan bazı ürünlerin perakende fiyatından bile daha pahalıya satıldığı için pazarlığa girmediklerini aktardı.

Satış, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da maliyetleri düşürme kararının ardından geldi.

Ekim ayı sonuna kadar Musk, Twitter personelinin yarısına denk gelen 7500 çalışanı işten çıkarmıştı.

Bununla birlikte Twitter, çalışanlara ücretsiz yemek gibi birçok ek seçeceğini de sonlandırdı.

Satışa bir diğer ürün ise içinde bitkiler bulunan '@' sembolü, 15 bin dolara alıcı buldu.
© TwitterTwitter'da açık artırma
Twitter'da açık artırma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Twitter'da açık artırma
© Twitter
Geri dönüştürülmüş ahşap bir masa 10.500 dolara, parekende satış fiyatı 30 bin dolar olan La Marzocco Strada 3 model espresso makinesi yaklaşık 13.500 dolara, Polycom konferans telefonları 300 dolara satıldı.
© TwitterTwitter'da açık artırma
Twitter'da açık artırma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Twitter'da açık artırma
© Twitter
Twitter'ı satın almasının ardından Musk, kasım ayında yaptığı paylaşımda, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını açıklamıştı. Ayrıca Musk, Twitter'ın iflas edebileceği konusunda da uyarmıştı. Bu arada Twitter'ın San Fransico'daki genel merkez dahil olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde ofislerinin de kira ödemediği iddia edilmişti.
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