https://sputniknews.com.tr/20230119/tarkan-uludagi-milli-park-statusunden-cikaran-yasa-iptal-edilmeli-bu-hatadan-donulmeli-1065934923.html
Tarkan: Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli
Tarkan: Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli
Sanatçı Tarkan, TBMM'de yasalaşan Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi ile ilgili "Uludağ, milli park statüsüne geri dönmeli" paylaşımın da bulundu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T18:41+0300
2023-01-19T18:41+0300
2023-01-19T18:44+0300
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Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Karara tepki gösteren Tarkan Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sanatçı paylaşımında "Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/uludag-alani-hakkinda-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1065896031.html
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Tarkan: Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli
18:41 19.01.2023 (güncellendi: 18:44 19.01.2023) Abone ol
Sanatçı Tarkan, TBMM'de yasalaşan Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi ile ilgili "Uludağ, milli park statüsüne geri dönmeli" paylaşımın da bulundu.
Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Karara tepki gösteren Tarkan Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sanatçı paylaşımında "Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli" ifadelerine yer verdi.