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https://sputniknews.com.tr/20230119/tarkan-uludagi-milli-park-statusunden-cikaran-yasa-iptal-edilmeli-bu-hatadan-donulmeli-1065934923.html
Tarkan: Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli
Tarkan: Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli
Sanatçı Tarkan, TBMM'de yasalaşan Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi ile ilgili "Uludağ, milli park statüsüne geri dönmeli" paylaşımın da bulundu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Karara tepki gösteren Tarkan Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sanatçı paylaşımında "Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/uludag-alani-hakkinda-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1065896031.html
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tarkan, uludağ, twitter
tarkan, uludağ, twitter

Tarkan: Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli

18:41 19.01.2023 (güncellendi: 18:44 19.01.2023)
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© DHA
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Sanatçı Tarkan, TBMM'de yasalaşan Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi ile ilgili "Uludağ, milli park statüsüne geri dönmeli" paylaşımın da bulundu.
Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Karara tepki gösteren Tarkan Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sanatçı paylaşımında "Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli" ifadelerine yer verdi.
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
TÜRKİYE
Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
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