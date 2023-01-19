https://sputniknews.com.tr/20230119/taklit-ambalajlara-paketlenmis-1-ton-toz-deterjan-ele-gecirildi-1065938037.html
Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi
Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi
Kocaeli'nde bazı markaların taklit ambalajlarına doldurulmuş halde 1 ton toz deterjan ele geçirildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:47+0300
2023-01-19T19:47+0300
2023-01-19T19:47+0300
deterjan pazarı
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Kocaeli'nde taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada bulunan, markaların taklit ambalajlarına konulmuş 1 ton toz deterjan ile 114 şampuan ve sıvı deterjana el konuldu.Gözaltına alınan bir kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deterjan pazarı
Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi
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Kocaeli'nde bazı markaların taklit ambalajlarına doldurulmuş halde 1 ton toz deterjan ele geçirildi.
Kocaeli'nde taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bulunan, markaların taklit ambalajlarına konulmuş 1 ton toz deterjan ile 114 şampuan ve sıvı deterjana el konuldu.
Gözaltına alınan bir kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.