https://sputniknews.com.tr/20230119/taklit-ambalajlara-paketlenmis-1-ton-toz-deterjan-ele-gecirildi-1065938037.html

Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi

Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi

Kocaeli'nde bazı markaların taklit ambalajlarına doldurulmuş halde 1 ton toz deterjan ele geçirildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T19:47+0300

2023-01-19T19:47+0300

2023-01-19T19:47+0300

deterjan pazarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065937754_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_6841cf7de13d2a1012a975b7e068eb4f.jpg

Kocaeli'nde taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada bulunan, markaların taklit ambalajlarına konulmuş 1 ton toz deterjan ile 114 şampuan ve sıvı deterjana el konuldu.Gözaltına alınan bir kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deterjan pazarı