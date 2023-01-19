https://sputniknews.com.tr/20230119/super-ligin-teknik-direktorlerinde-okan-buruk-farki-1065987378.html

Süper Lig’in Teknik Direktörlerinde Okan Buruk farkı

Süper Lig’in Teknik Direktörlerinde Okan Buruk farkı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı perdesi açılmadan futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası heyecanını yaşıyor. Son 16 turu sonrası çeyrek final biletini cebine... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T18:54+0300

2023-01-19T18:54+0300

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veri maç

radyo

futbol

süper lig

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Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol dünyasında öne çıkan gelişmeler sayısal verilerle değerlendirildi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları sonrası çeyrek finalistler birer birer belli oluyor. Haftanın en sürpriz sonucu başkentten geldi. Kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayan MKE Ankaragücü rakibini eleyerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Normal süresi 1-1 biten maçta eşitlik uzatma dakikalarında da bozulmadı. Sarı lacivertli ekip, Şenol Güneş’li Beşiktaş’a penaltılarda 4-3’lük üstünlük sağladı. Topla oynama oranlarında yüzde 64’e yüzde 36 ve toplam şutlarda 14’e 9 rakibine üstünlük kurmasına rağmen kupaya bu turda elenen Kara Kartal’da alınan bu sonucun sebepleri sorgulandı.Abdullah Avcı’nın öğrencileri ise İstanbul’da tur aradı. HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan Trabzonspor, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda bulduğu 3 golle geçmeyi başardı. 46. Dakikada oyuna girmesiyle takımına taze kan olarak destek veren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, biri penaltıdan olmak üzere uzatma dakikalarında bulduğu iki golle takımına adeta hayat verdi. Maçın penaltılara uzamasına izin vermeyen Karadeniz temsilcisi elde ettiği 4-1’lik sonuçla çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.Kupa’nın son 16 turunda Çaykur Rizespor’un rakibi olan Fenerbahçe’de gündem Arda Güler. Bu sezon gösterdiği performansla ve taraftardan gelen yakın destekle beraber oldukça başarılı işlere imza atan genç yıldız ile ilgili hem bazı istatistikler paylaşıldı hem de hakkında çıkan ‘sözleşmesinde dakika maddesi mi var?’ sorusu etrafında dönen çeşitli iddialar ve bu iddialar karşısında sarı lacivertli yönetimin verdiği yanıtlar gündeme taşındı.‘Veri Maç’ta teknik direktörlere de parantez açıldı. Spor Toto Süper Lig’de görev alan futbol adamlarının bu sezonki başarılarına yer ayrıldı. Yaşlarına ve yakaladıkları puan ortalamalarına göre sıralanan teknik adamlar listesinin en genç ismi 33 yaş ile Corendon Alanyaspor’dan Francesco Farioli. Listenin yaş bakımından en tecrübeli hocası ise Beşiktaş’ı çalıştıran Şenol Güneş. 70 yaşında olan deneyimli teknik adam Süper Lig’de bu sezon 2,17 puan ortalaması elde etti. 2022-2023 sezonunda şimdiye kadar oynanan maçlar dikkate alındığında Okan Buruk ismi öne çıktı. Galatasaray’da yakaladığı galibiyet serisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken teknik adam 2,33’lük bir puan ortalamasına sahip durumda. Okan Buruk ve Şenol Güneş’i Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus 2,11 ile takip ediyor.Uluslarası finans danışmanlığı şirketi Deloitte Futbol Para Ligi adlı çalışmasının son raporunu futbol kamuoyuna duyurdu. Merak uyandıran bu çalışmaya göre, İngiliz kulüp Manchester City, üst üste 2. kez zirvede yer aldı ve 2021-22 sezonunun en çok gelir elde eden takımı oldu. Pep Guardiola’nın çalıştırdığı City, geçtiğimiz sezonu 731 milyon Euro’luk gelirle kapattı. Listenin ikinci sırasında 713,8 milyon Euro ile Real Madrid gelirken, bir önceki raporda yedinci sırada yer alan Liverpool ise 4 basamak yükselerek 701.7 milyon Euro ile en çok gelir elde eden üçüncü takım oldu.

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2023

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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radyo, futbol, süper lig