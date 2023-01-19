'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 3 günlük bebeğine para taktı: 'Çeyrek milyon yakışır'

“Babası @nihatdogan aradı, artık 'halası olarak bir çeyrek altın takarsın' deyince bende “ Çeyrek milyon takayım' dedim. Bir de kız çocuğu yaparsanız ona 500.000 Feda olsun. Kız çocuklarına karşı çok daha özel.. Hem bu arada Seyhan Soylu sen de mi görgüsüzlük yapma ya başladın lütfen demeyin benle Nihat, ayrılmaz bir ikiliyiz. Ayrıca da ben BADIKAN ‘ın Sözle değil Özde HALASIYIM."