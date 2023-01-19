https://sputniknews.com.tr/20230119/sisi-lakapli-seyhan-soylu-nihat-doganin-3-gunluk-bebegine-para-takti-ceyrek-milyon-yakisir-1065929013.html
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 3 günlük bebeğine para taktı: 'Çeyrek milyon yakışır'
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 3 günlük bebeğine para taktı: 'Çeyrek milyon yakışır'
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, şarkıcı Nihat Doğan’ın yeni doğan oğlu Amin Badıkan’ı ziyaret etti. Sisi, 3 günlük bebeğin yatağını, üstünü para ile doldurdu... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T16:20+0300
2023-01-19T16:20+0300
2023-01-19T16:26+0300
yaşam
nihat doğan
para
magazin
sosyal medya
doğum
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Seyhan Soylu, şarkıcı Nihat Doğan’ın yeni doğan oğlu Amin Badıkan’ı ziyaret etti. Sisi, 3 günlük bebeğin yatağının üstünü para ile doldurdu. Seyhan Soylu, sosyal Instagram hesabından Nihat Doğan'ın bebeği Amin Badıkan'ı ziyarete gittiği anları paylaştı. Seyhan Soylu, Nihat doğan ve bebeği ile olan paylaşımına şu notu yazdı:
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nihat doğan, para, magazin, sosyal medya, doğum
nihat doğan, para, magazin, sosyal medya, doğum
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 3 günlük bebeğine para taktı: 'Çeyrek milyon yakışır'
16:20 19.01.2023 (güncellendi: 16:26 19.01.2023) Abone ol
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, şarkıcı Nihat Doğan’ın yeni doğan oğlu Amin Badıkan’ı ziyaret etti. Sisi, 3 günlük bebeğin yatağını, üstünü para ile doldurdu. Doğan da “Oğlumun sünnet parası çıktı” dedi.
Seyhan Soylu, şarkıcı Nihat Doğan’ın yeni doğan oğlu Amin Badıkan’ı ziyaret etti. Sisi, 3 günlük bebeğin yatağının üstünü para ile doldurdu.
Seyhan Soylu, sosyal Instagram hesabından Nihat Doğan'ın bebeği Amin Badıkan'ı ziyarete gittiği anları paylaştı. Seyhan Soylu, Nihat doğan ve bebeği ile olan paylaşımına şu notu yazdı:
“Babası @nihatdogan aradı, artık 'halası olarak bir çeyrek altın takarsın' deyince bende “ Çeyrek milyon takayım' dedim. Bir de kız çocuğu yaparsanız ona 500.000 Feda olsun. Kız çocuklarına karşı çok daha özel.. Hem bu arada Seyhan Soylu sen de mi görgüsüzlük yapma ya başladın lütfen demeyin benle Nihat, ayrılmaz bir ikiliyiz. Ayrıca da ben BADIKAN ‘ın Sözle değil Özde HALASIYIM."