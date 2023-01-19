https://sputniknews.com.tr/20230119/sirbistan-ukraynaya-insani-yardim-gonderecek-1065945573.html
Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek
Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek
Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T22:40+0300
2023-01-19T22:40+0300
2023-01-19T22:49+0300
ukrayna krizi
sırbistan
ukrayna
insani yardım
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Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html
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sırbistan, ukrayna, insani yardım
sırbistan, ukrayna, insani yardım
Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek
22:40 19.01.2023 (güncellendi: 22:49 19.01.2023) Abone ol
Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı.
Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.