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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/sirbistan-ukraynaya-insani-yardim-gonderecek-1065945573.html
Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek
Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek
Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T22:40+0300
2023-01-19T22:49+0300
ukrayna krizi
sırbistan
ukrayna
insani yardım
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Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html
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sırbistan, ukrayna, insani yardım
sırbistan, ukrayna, insani yardım

Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek

22:40 19.01.2023 (güncellendi: 22:49 19.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı.
Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Ukrayna krizi
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