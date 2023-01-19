https://sputniknews.com.tr/20230119/sirbistan-ukraynaya-insani-yardim-gonderecek-1065945573.html

Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek

Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek

Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T22:40+0300

2023-01-19T22:40+0300

2023-01-19T22:49+0300

ukrayna krizi

sırbistan

ukrayna

insani yardım

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Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230110/budapeste-ukraynada-suregelen-catisma-macaristan-ve-sirbistanin-guvenligini-etkiliyor-1065603206.html

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