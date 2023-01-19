https://sputniknews.com.tr/20230119/sendika-baskani-yuruk-9-ayda-666-milyon-kr-edip-isciye-2-bin-tl-zam-yaptilar-1065921908.html

Selüloz-İş Başkanı Yürük: 9 ayda 666 milyon kâr edip, işçiye 2 bin TL zam yaptılar

Selüloz-İş Başkanı Yürük: 9 ayda 666 milyon kâr edip, işçiye 2 bin TL zam yaptılar

Türkiye’nin önde gelen kuşeli karton üreticisi Kartonsan şirketi ile Selüloz-İş üyesi işçiler arasında görüşülen toplu iş sözleşmeleri devam ediyor. Selüloz İş... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T14:31+0300

2023-01-19T14:31+0300

2023-01-19T14:48+0300

seyir hali

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toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

toplu iş sözleşmesi

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Sendika Başkanı Yürük: 9 ayda 666 milyon kâr edip, işçiye 2 bin TL zam yaptılar Sendika Başkanı Yürük: 9 ayda 666 milyon kâr edip, işçiye 2 bin TL zam yaptılar

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Murat Yürük, 26 Temmuz 2022’de başlayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinden beş aylık süreç sonunda istenilen sonucu alamadıklarını belirtti. 22 Aralık 2022’de anayasal haklarını kullanarak greve gittiklerini açıklayan Yürük, grevin 29’uncu gününe ulaştıklarını söyleyerek, ‘Grev alanlarında keyiflerimiz gayet yerinde. Moralimiz ve motivasyonumuz çok yüksek. Ben şube başkanı olarak bütün gün arkadaşlarım ile beraberim. Haklarımızı almadan işyerine tekrar girmeyeceğiz’ dedi.‘Şirketin 2022 yılının ilk 9 ayında net karı 666 milyon liradır’Murat Yürük, Kartonsan şirketininin KAP açıklamalarına göre 666 milyon liralık bir kâr elde ettiğini vurgulayarak kendilerine teklif edilen ücreti ‘sefalet ücreti’ olarak tanımladı. Murat Yürük, ‘Kartonsan sektöründe Türkiye’de birinci, Avrupa’da da üçüncü sırada yer alıyor. 168 çalışan adına bizim yıllık istediğimiz para 15 milyon lira civarında. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum’ açıklamasında bulundu. Murat Yürük ayrıca kamuoyunda oluşan bir yanlış anlaşılmanın altını çizerek, ortalama maaşların 6 bin 750 lira olduğu dönemde verilen yüzde 90 oranında bir zammın günümüzde asgari ücret zamlarına kıyasla yeterli olmadığını söyledi. Yürük, ‘Asgari ücret 3500 lira artış gösterirken bizim maaşlarımız 2 bin liralık bir artış ile sınırlı kaldı. Bizim greve çıkmaktan başka bir şansımız yoktu’ dedi.‘38 bin liralık promosyon hakkımızı bile vermiyorlar’Murat Yürük ilgili şirket ile yaşadıkları bir diğer problemin de maaş promosyonları ile ilgili olduğunu belirterek, ’Toplu sözleşme sürecinde bize kasım ayında biten sözleşmelerin paraları aralık ayının sonunda 38 bin lira olarak yatacak bilgisi verildi. Şirket içerisinde halen çalışan arkadaşlarımıza bu paralar ödenmesine rağmen bizlere halen bir ödeme alamadık’ ifadelerini kullandı.‘2023 yılı patronların işçilerini tanıma yılı olacak’Öncelikle bir uzlaşma zemini yakalamanın gerekliliğini vurgulayan Yürük, bu işin masada bitmesi için her zaman görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Yürük, ‘O fabrikalar birer milli servet ve bizler de o fabrikaların çalışanlarıyız. Bizim işverenlere karşı ne düşmanlığımız ne de bir husumetimiz var. Umut ediyorum çadırlarda grev yaparak girdiğimiz 2023 yılı çalışanlarımızın yüzlerini güldürür’ şeklinde konuştu.

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2023

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Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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