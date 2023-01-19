Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor

© AA Otomobili sayesinde ahşap evlerine de ilginin arttığını vurgulayan Namoğlu, "Aracımı satmaya kıyamadım ama tamiri çoğaldı, bakımları da artmaya başlayınca başka bir yol kalmadı. Gücümüz yetmediği için motorunu söktük insan gücüyle iskele kurarak buraya kaldırdık. İsteyene de 25 bin lira karşılığında satacağım. Bu daha çok reklam amaçlı veya hobi amaçlı kullanmak isteyenlere uygun. İş yerlerinin üstüne, yanına, önüne veya içine koyabilirler" dedi.