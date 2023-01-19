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Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor
Sivas'ta bir ahşap ustası, kenti Kayseri'ye bağlayan kara yolu kenarında yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki tepede sergilediği 1968 model klasik otomobilini... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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vosvos
klasik otomobil
satış
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fotoğraf, vosvos, klasik otomobil, фото, satış
fotoğraf, vosvos, klasik otomobil, фото, satış

Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor

14:01 19.01.2023 (güncellendi: 14:03 19.01.2023)
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Sivas'ta bir ahşap ustası, kenti Kayseri'ye bağlayan kara yolu kenarında yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki tepede sergilediği 1968 model klasik otomobilini satışa çıkardı.
© AA Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi 67 yaşındaki Kemalettin Namoğlu, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisindeki 10 dönümlük arazisinde yaklaşık 7 yıldır ahşap ustalığı yapıyor. Burada ahşaptan yaptığı çocuk evleri, kamelyalar ve yemek masalarını sergileyen Namoğlu, son olarak araçlarıyla yoldan geçen sürücülerin ve yolcuların dikkatini çekmek için 1968 model sarı renkteki klasik otomobilini, arazisinin de içinde bulunduğu yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki tepede satışa çıkardı.
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi 67 yaşındaki Kemalettin Namoğlu, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisindeki 10 dönümlük arazisinde yaklaşık 7 yıldır ahşap ustalığı yapıyor. Burada ahşaptan yaptığı çocuk evleri, kamelyalar ve yemek masalarını sergileyen Namoğlu, son olarak araçlarıyla yoldan geçen sürücülerin ve yolcuların dikkatini çekmek için 1968 model sarı renkteki klasik otomobilini, arazisinin de içinde bulunduğu yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki tepede satışa çıkardı.
© AAAhşap minyatür değirmen üzerinde tepede konumlandırılan vosvos otomobil, kara yolundan geçenlerin dikkatini çekiyor. Namoğlu, çocuklarıyla yıllarca kullandığı otomobilini birçok aksamı bozulduktan sonra satmaya karar verdiğini belirtti.
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ahşap minyatür değirmen üzerinde tepede konumlandırılan vosvos otomobil, kara yolundan geçenlerin dikkatini çekiyor. Namoğlu, çocuklarıyla yıllarca kullandığı otomobilini birçok aksamı bozulduktan sonra satmaya karar verdiğini belirtti.
© AAAracı sergilediği yerin kara yolundan yaklaşık 30 metre yukarıda olduğuna dikkati çeken Namoğlu, "Yoldan geçenler, 'Bu niye burada, niye yukarı çıkardınız?' diye soruyorlar. Çocukların da büyüklerin de ilgisini çekiyor. Sırf aracı görmek için burada mola verenler var" diye konuştu.
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Aracı sergilediği yerin kara yolundan yaklaşık 30 metre yukarıda olduğuna dikkati çeken Namoğlu, "Yoldan geçenler, 'Bu niye burada, niye yukarı çıkardınız?' diye soruyorlar. Çocukların da büyüklerin de ilgisini çekiyor. Sırf aracı görmek için burada mola verenler var" diye konuştu.
© AAOtomobili sayesinde ahşap evlerine de ilginin arttığını vurgulayan Namoğlu, "Aracımı satmaya kıyamadım ama tamiri çoğaldı, bakımları da artmaya başlayınca başka bir yol kalmadı. Gücümüz yetmediği için motorunu söktük insan gücüyle iskele kurarak buraya kaldırdık. İsteyene de 25 bin lira karşılığında satacağım. Bu daha çok reklam amaçlı veya hobi amaçlı kullanmak isteyenlere uygun. İş yerlerinin üstüne, yanına, önüne veya içine koyabilirler" dedi.
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Otomobili sayesinde ahşap evlerine de ilginin arttığını vurgulayan Namoğlu, "Aracımı satmaya kıyamadım ama tamiri çoğaldı, bakımları da artmaya başlayınca başka bir yol kalmadı. Gücümüz yetmediği için motorunu söktük insan gücüyle iskele kurarak buraya kaldırdık. İsteyene de 25 bin lira karşılığında satacağım. Bu daha çok reklam amaçlı veya hobi amaçlı kullanmak isteyenlere uygun. İş yerlerinin üstüne, yanına, önüne veya içine koyabilirler" dedi.
© AAAracıyla kara yolunda Kayseri istikametine doğru seyrederken sergilenen otomobili gören çocuğunun isteği üzerine bölgede mola verdiğini dile getiren Seyhan Karakoç da "Çocuğumun ilgisini çekti. Aracı buraya nasıl koydular diye merak etti. O yüzden burada durduk. Çok da güzel mekan yapmışlar. Dikkat çekici bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" ifadesini kullandı.
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Aracıyla kara yolunda Kayseri istikametine doğru seyrederken sergilenen otomobili gören çocuğunun isteği üzerine bölgede mola verdiğini dile getiren Seyhan Karakoç da "Çocuğumun ilgisini çekti. Aracı buraya nasıl koydular diye merak etti. O yüzden burada durduk. Çok da güzel mekan yapmışlar. Dikkat çekici bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" ifadesini kullandı.
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