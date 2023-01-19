https://sputniknews.com.tr/20230119/sanayi-ve-teknoloji-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1065931990.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T17:44+0300

2023-01-19T17:44+0300

2023-01-19T17:44+0300

türkiye

sanayi ve teknoloji bakanlığı

sınav

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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