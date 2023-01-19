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https://sputniknews.com.tr/20230119/sanayi-ve-teknoloji-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1065931990.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T17:44+0300
2023-01-19T17:44+0300
türkiye
sanayi ve teknoloji bakanlığı
sınav
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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sanayi ve teknoloji bakanlığı, sınav
sanayi ve teknoloji bakanlığı, sınav

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

17:44 19.01.2023
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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