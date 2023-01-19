https://sputniknews.com.tr/20230119/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-guney-donetsk-yonunde-ilerlemeye-devam-ediyor-1065926698.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Güney Donetsk yönünde ilerlemeye devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Güney Donetsk yönünde ilerlemeye devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Güney Donetsk yönünde taarruz eylemlerini sürdürerek daha avantajlı mevzilere geçtiğini... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T15:18+0300
2023-01-19T15:18+0300
2023-01-19T15:18+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.“Doğu Askeri Bölgesi birlikleri Güney Donetsk yönündeki taarruz eylemleri sırasında daha avantajlı mevzileri ele geçirdi ve daha fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi, iki zırhlı muharebe aracını ve üç pikabı imha etti” diyen Konaşenkov, açıklamasını şöyle sürdürdü:Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Bölgesinin hava ve topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Serebryanka yerleşim bölgesindeki 95. Hava Saldırı Tugayı’nın ve LHC’nin Novovodyanoye yerleşimi yakınında 24. Mekanize Tugayı’nın birimlerine kayıplar verildiğine dikkat çeken Konaşenkov, LHC'nin Nevskoye yerleşim bölgesinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposunun imha edildiğini ifade etti.Rus komutan, “Düşmanın bu yöndeki günlük kayıpları, ölü ve yaralı olarak 60'tan fazla Ukraynalı asker, bir zırhlı personel taşıyıcı, üç pikap ve bir D-20 obüsü oldu” vurgusunu yaptı.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Güney Donetsk yönünde ilerlemeye devam ediyor
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Güney Donetsk yönünde taarruz eylemlerini sürdürerek daha avantajlı mevzilere geçtiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
“Doğu Askeri Bölgesi birlikleri Güney Donetsk yönündeki taarruz eylemleri sırasında daha avantajlı mevzileri ele geçirdi ve daha fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi, iki zırhlı muharebe aracını ve üç pikabı imha etti” diyen Konaşenkov, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kupyansk yönünde Batı Askeri Bölgesinin hava ve topçu birlikleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Novoselovskoye yerleşim bölgesinde ve Harkov Bölgesi’nin İvanovka yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. ve 92. mekanize tugaylarının birliklerine atışlarla kayıplar verdirdi. 30'un üzerinde Ukraynalı askeri personel, bir zırhlı muharebe aracı, iki otomobil ve iki Akatsiya kundağı motorlu obüs imha edildi.”
Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Bölgesinin hava ve topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Serebryanka yerleşim bölgesindeki 95. Hava Saldırı Tugayı’nın ve LHC’nin Novovodyanoye yerleşimi yakınında 24. Mekanize Tugayı’nın birimlerine kayıplar verildiğine dikkat çeken Konaşenkov, LHC'nin Nevskoye yerleşim bölgesinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposunun imha edildiğini ifade etti.
Rus komutan, “Düşmanın bu yöndeki günlük kayıpları, ölü ve yaralı olarak 60'tan fazla Ukraynalı asker, bir zırhlı personel taşıyıcı, üç pikap ve bir D-20 obüsü oldu” vurgusunu yaptı.