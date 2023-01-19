https://sputniknews.com.tr/20230119/rus-uzman-fransiz-super-pumalar-sorunlu-olmalarina-ragmen-ukraynaya-verildi-1065935584.html

Rus uzman: Fransız Super Puma’lar sorunlu olmalarına rağmen Ukrayna’ya verildi

Rus uzman: Fransız Super Puma’lar sorunlu olmalarına rağmen Ukrayna’ya verildi

Rus askeri uzman Yevgeniy Matveyev, Fransız Super Puma H225 helikopterinin neden oldukları birçok felakete rağmen, Ukrayna’daki Rus yapımı helikopterlerin... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T19:01+0300

2023-01-19T19:01+0300

2023-01-19T19:01+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

helikopter

super puma

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Rus emekli albay Yevgeniy Matveyev, Fransız Super Puma H225 helikopterinin sorunlu geçmişini Sputnik’e anlattı.Matveyev, “Süper Puma ilk uçuşunu 2000 yılında gerçekleştirdi. Ancak sorunları 2009 yılında meydana gelen felaketten sonra ortaya çıktı. Helikopterler çoğunlukla petrolcüleri açık deniz platformlarına taşımada kullanılıyordu. İlk felaket yaşandığında gerekli önem verilmedi. Sonra 2012’de bir kaza daha oldu, helikopterdeki 19 kişinin tamamı kurtarıldı” ifadelerini kullandı.2016 yılında Norveç'te bir felaket daha yaşandığını belirten Matveyev, “O kazada ana rotor yani kanatlar helikopterden ayrıldı, helikopter düştü ve içindeki 12 kişinin tamamı öldü” diye konuştu.Kazanın ana redüktörün dişlisindeki çatlama nedeniyle meydana geldiğini anımsatan uzman, kazanın ardından petrolcülerin bu helikopteri kullanmaktan vazgeçtiklerini ve bunlara olan talebin durduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Canadian Helicopter Corporation’ın teknik bakım ve onarımını üslendiği helikopterin sahipleri Franzsız bankalarıydı. Bu helikopterlerin nasıl değerlendirilebileceğinin yollarını aramaya başladılar, çünkü uçmayan bir helikopterin bakımını yapmak çok pahalıydı.”Daha sonra Ukrayna'daki Rus yapımı helikopterlerin Fransız helikopterleriyle değiştirilmesi fikrinin ortaya çıktığını belirten uzman, “55 helikopter için anlaşma yapıldı. Bunların arasında 21 adet Super Puma helikopteri vardı. 2018'in sonundan itibaren Ukrayna bu helikopterleri almaya başladı” dedi.Rus Mi-8 helikopterlerinin Fransız Süper Puma'dan daha iyi olduklarına vurgu yapan uzman, “Ukraynalılar Rus helikopterlerinden vazgeçti, çünkü onlar ‘kötü’, Fransız helikopterleri ‘iyi’ idi. Şimdi artık bu kart onanacak. Puma'nın Rus Mi-8'inden daha düşük olduğu açık bir gerçek. Boyutları ve taşıma kapasitesi açısından Mi-8’ler daha iyi” yorumunu yaptı.18 Ocak’ta Fransız Super Puma H225 helikopterinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde düşmesi sonucu aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısının da olduğu 18 kişi yaşamını yitirmişti.

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