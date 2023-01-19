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https://sputniknews.com.tr/20230119/rize-meydanina-helikopter-yerlestirildi-vr-gozluklerle-kentin-tamami-7-dakikada-gezilebilecek-1065928903.html
Rize meydanına helikopter yerleştirildi: 'VR gözlüklerle kentin tamamı 7 dakikada gezilebilecek'
Rize meydanına helikopter yerleştirildi: 'VR gözlüklerle kentin tamamı 7 dakikada gezilebilecek'
Rize meydanına kurulan helikopterle birlikte ilgililer, kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyerek yola çıkacak. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T16:20+0300
2023-01-19T17:09+0300
rize
yaşam
helikopter
turizm
vr
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Rize'nin merkezinde bulunan meydan içerisinde Rize Belediyesi tarafından kurulan kafeyle birlikte gelenler çaylarını içtikten sonra Rize'nin turizm noktalarını helikopterde izleyebilecek. Yapılan projeyle birlikte turizm açısından farklı illerden gelen vatandaşların ilk önce helikoptere binerek kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyebilecek. 12 koltuklu helikopterde vatandaşlar 7 dakikalık Rize turuna çıkacak.Meydanın içerisinde yer alan kafe ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 senedir Rize'miz için, milletimiz için bir kafe alanı yapılıyor. Biz çok amaçlı bir yer olsun diye aynı zamanda Rize'nin tescilli ürünlerini alt katta ikram ederken üst katta kentimizin turizm alanlarını tanıtan 360 Rize tanıtımlarını çekmeye başladık. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da çekimler sürüyor. Çekimler dört mevsim Rize konseptinde olacağı için çekimler sürüyordu. Çekimlerimiz tamamlanınca 1 Ocak'ta sunuma verdik. Şimdi de fiberden yapılmış olan 12 koltuklu helikopterimizde adeta bir cep sineması niteliğinde olacak. VR gözlükler takılarak, bizim dronelarla çektiğimiz görüntüler koltuklarla entegre olarak dronenun yamaçtan aşağı inişinde, bütün hareketlerinde yüksek bir adrenalinle beraber vatandaşlarımız Rize'nin bütün coğrafyasını, tarihini göstererek bütün Rize'yi tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.‘Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz, çay Rize'de içilir’Yapılan projeyle birlikte turizm kazandırmak açısından önemli bir yer olacağını belirten Metin, "Vatandaşlar meydana gelerek otoparka araçlarını park ettikten sonra buraya gelerek isterlerse çay içebilirler isterlerse de 12D sinemada Rize'yi seyredecekler. Daha sonrada kendi tercihlerine göre o bölgelere gitmiş olacak. Meydan Rize turizmi için çok önemli bir nokta. Biz daha ileri zamanda bunu bir kabin içerisinde farklı illerde yapılan Rize günlerine götürüp bütün vatandaşlarımıza Rize'yi tanıtmış olacağız. Meydan çevresinde yapacağımız projelerle beraber Rize meydanı bir anlam kazanmış olacak. Şuan her şey hazır film entegrasyonu yapılıyor. 1-2 hafta içerisinde de açılışını yapacağız. Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz, çay Rize'de içilir. Burası 400-500 kişi kapasitesi olan bir yer olacak" şeklinde konuştu.‘Rize'yi 7 dakikada ilginç bir adrenalinle birlikte izleme fırsatı bulacağız’Helikopter açıldığında ilk izleyenlerden olacağını ifade eden Togay Muradoğlu, "Helikopter güzel olmuş. Merakle ne olacak diye bekliyorduk. Bildiğim kadarı ile dünyada sadece 3 noktada bu var. Rize'yi 7 dakikada ilginç entrans bir adrenalinle birlikte izleme fırsatı bulacağız. İlk izleyenlerden birisi olacağım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211124/trabzonda-pistten-cikan-ucak-pide-salonuna-donusturulecegi-yeni-yerine-yerlestirildi-1051111853.html
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Rize meydanına helikopter yerleştirildi: 'VR gözlüklerle kentin tamamı 7 dakikada gezilebilecek'

16:20 19.01.2023 (güncellendi: 17:09 19.01.2023)
© İHARize meydanına kurulan helikopter
Rize meydanına kurulan helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA
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Rize meydanına kurulan helikopterle birlikte ilgililer, kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyerek yola çıkacak.
Rize'nin merkezinde bulunan meydan içerisinde Rize Belediyesi tarafından kurulan kafeyle birlikte gelenler çaylarını içtikten sonra Rize'nin turizm noktalarını helikopterde izleyebilecek. Yapılan projeyle birlikte turizm açısından farklı illerden gelen vatandaşların ilk önce helikoptere binerek kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyebilecek. 12 koltuklu helikopterde vatandaşlar 7 dakikalık Rize turuna çıkacak.
Meydanın içerisinde yer alan kafe ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 senedir Rize'miz için, milletimiz için bir kafe alanı yapılıyor. Biz çok amaçlı bir yer olsun diye aynı zamanda Rize'nin tescilli ürünlerini alt katta ikram ederken üst katta kentimizin turizm alanlarını tanıtan 360 Rize tanıtımlarını çekmeye başladık. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da çekimler sürüyor. Çekimler dört mevsim Rize konseptinde olacağı için çekimler sürüyordu. Çekimlerimiz tamamlanınca 1 Ocak'ta sunuma verdik. Şimdi de fiberden yapılmış olan 12 koltuklu helikopterimizde adeta bir cep sineması niteliğinde olacak. VR gözlükler takılarak, bizim dronelarla çektiğimiz görüntüler koltuklarla entegre olarak dronenun yamaçtan aşağı inişinde, bütün hareketlerinde yüksek bir adrenalinle beraber vatandaşlarımız Rize'nin bütün coğrafyasını, tarihini göstererek bütün Rize'yi tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.
© İHARize meydanına kurulan helikopterle birlikte vatandaşlar kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyerek yola çıkacak.
Rize meydanına kurulan helikopterle birlikte vatandaşlar kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyerek yola çıkacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Rize meydanına kurulan helikopterle birlikte vatandaşlar kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyerek yola çıkacak.
© İHA

‘Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz, çay Rize'de içilir’

Yapılan projeyle birlikte turizm kazandırmak açısından önemli bir yer olacağını belirten Metin, "Vatandaşlar meydana gelerek otoparka araçlarını park ettikten sonra buraya gelerek isterlerse çay içebilirler isterlerse de 12D sinemada Rize'yi seyredecekler. Daha sonrada kendi tercihlerine göre o bölgelere gitmiş olacak. Meydan Rize turizmi için çok önemli bir nokta. Biz daha ileri zamanda bunu bir kabin içerisinde farklı illerde yapılan Rize günlerine götürüp bütün vatandaşlarımıza Rize'yi tanıtmış olacağız. Meydan çevresinde yapacağımız projelerle beraber Rize meydanı bir anlam kazanmış olacak. Şuan her şey hazır film entegrasyonu yapılıyor. 1-2 hafta içerisinde de açılışını yapacağız. Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz, çay Rize'de içilir. Burası 400-500 kişi kapasitesi olan bir yer olacak" şeklinde konuştu.

‘Rize'yi 7 dakikada ilginç bir adrenalinle birlikte izleme fırsatı bulacağız’

Helikopter açıldığında ilk izleyenlerden olacağını ifade eden Togay Muradoğlu, "Helikopter güzel olmuş. Merakle ne olacak diye bekliyorduk. Bildiğim kadarı ile dünyada sadece 3 noktada bu var. Rize'yi 7 dakikada ilginç entrans bir adrenalinle birlikte izleme fırsatı bulacağız. İlk izleyenlerden birisi olacağım" dedi.
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