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https://sputniknews.com.tr/20230119/politico-macaristan-9-rusya-vatandasinin-ab-yaptirim-listesinden-cikarilmasini-talep-etti-1065930825.html
Politico: Macaristan, 9 Rusya vatandaşının AB yaptırım listesinden çıkarılmasını talep etti
Politico: Macaristan, 9 Rusya vatandaşının AB yaptırım listesinden çıkarılmasını talep etti
Macaristan’ın Avrupa Komisyonu'ndan Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinden 9 Rus vatandaşının çıkarılmasını talep ettiği bildirildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T17:00+0300
2023-01-19T17:08+0300
dünya
macaristan
rusya
ab
avrupa birliği
yaptırım
ekonomik yaptırım
ticari yaptırım
yeni zelanda
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Politico dergisinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Macaristan, Avrupa Komisyonu'na Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinden 9 Rus vatandaşının çıkarılması talebiyle başvuruda bulundu. Budapeşte'nin listeden çıkarılmasını istediği kişilerin isimleri açıklanmadı.Polonya ve Baltık ülkelerinin Macaristan'ın yaptırımlar listesinden 9 Rus vatandaşının hariç tutulması talebine şiddetle karşı çıktıklarını belirten dergi, bireysel yaptırımların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini anımsatarak, ancak bunun AB’nin tüm ülkelerinin oy birliğiyle onaylanmasını gerektirdiğini kaydetti.Aralık ayında, Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinin uygulanmaya sokulmasından önce Macaristan, AB'den birkaç Rus vatandaşının yaptırımlar listesinin dışında tutulmasını istemişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Budapeşte'nin bu tutumunu ‘Moskova ile iletişim kanallarını engelleyebileceği’ gerçeğiyle açıklamıştı.Ancak daha sonra AB Konseyi, Budapeşte tarafından talep edilen değişiklikleri dikkate almadan yaptırım paketini onaylamıştı. Rusya'nın savunma endüstrisi ile ilişkili 168 şirketin yanı sıra 144 kişi ‘kara listeye’ alınmıştı.Rusya, 31 Yeni Zelanda vatandaşını ‘kara listeye’ dahil etti Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’nın uygulamalarına misilleme amacıyla bu ülkenin 31 vatandaşına kişisel yaptırımların getirildiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni Zelanda’nın, aralarında hükümet yetkilileri, gazeteciler ve tanınmış kişiler olmak üzere 31 vatandaşının daha ülkemize girişi süresiz olarak yasaklandı” ifadesine yer verildi. Yaptırım listesine dahil edilen Yeni Zelandalıların listesi Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.
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macaristan, rusya, ab, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yeni zelanda
macaristan, rusya, ab, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yeni zelanda

Politico: Macaristan, 9 Rusya vatandaşının AB yaptırım listesinden çıkarılmasını talep etti

17:00 19.01.2023 (güncellendi: 17:08 19.01.2023)
© REUTERSMacaristan bayrağı
Macaristan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© REUTERS
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Macaristan’ın Avrupa Komisyonu'ndan Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinden 9 Rus vatandaşının çıkarılmasını talep ettiği bildirildi.
Politico dergisinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Macaristan, Avrupa Komisyonu'na Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinden 9 Rus vatandaşının çıkarılması talebiyle başvuruda bulundu. Budapeşte'nin listeden çıkarılmasını istediği kişilerin isimleri açıklanmadı.
Polonya ve Baltık ülkelerinin Macaristan'ın yaptırımlar listesinden 9 Rus vatandaşının hariç tutulması talebine şiddetle karşı çıktıklarını belirten dergi, bireysel yaptırımların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini anımsatarak, ancak bunun AB’nin tüm ülkelerinin oy birliğiyle onaylanmasını gerektirdiğini kaydetti.
Aralık ayında, Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinin uygulanmaya sokulmasından önce Macaristan, AB'den birkaç Rus vatandaşının yaptırımlar listesinin dışında tutulmasını istemişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Budapeşte'nin bu tutumunu ‘Moskova ile iletişim kanallarını engelleyebileceği’ gerçeğiyle açıklamıştı.
Ancak daha sonra AB Konseyi, Budapeşte tarafından talep edilen değişiklikleri dikkate almadan yaptırım paketini onaylamıştı. Rusya'nın savunma endüstrisi ile ilişkili 168 şirketin yanı sıra 144 kişi ‘kara listeye’ alınmıştı.

Rusya, 31 Yeni Zelanda vatandaşını ‘kara listeye’ dahil etti

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’nın uygulamalarına misilleme amacıyla bu ülkenin 31 vatandaşına kişisel yaptırımların getirildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni Zelanda’nın, aralarında hükümet yetkilileri, gazeteciler ve tanınmış kişiler olmak üzere 31 vatandaşının daha ülkemize girişi süresiz olarak yasaklandı” ifadesine yer verildi.
Yaptırım listesine dahil edilen Yeni Zelandalıların listesi Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.
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