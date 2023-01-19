https://sputniknews.com.tr/20230119/politico-macaristan-9-rusya-vatandasinin-ab-yaptirim-listesinden-cikarilmasini-talep-etti-1065930825.html

Politico: Macaristan, 9 Rusya vatandaşının AB yaptırım listesinden çıkarılmasını talep etti

Politico: Macaristan, 9 Rusya vatandaşının AB yaptırım listesinden çıkarılmasını talep etti

Macaristan’ın Avrupa Komisyonu'ndan Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinden 9 Rus vatandaşının çıkarılmasını talep ettiği bildirildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T17:00+0300

2023-01-19T17:00+0300

2023-01-19T17:08+0300

dünya

macaristan

rusya

ab

avrupa birliği

yaptırım

ekonomik yaptırım

ticari yaptırım

yeni zelanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/05/1055334488_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_346c04df3013d53b27b0a2dafc042cc0.jpg

Politico dergisinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Macaristan, Avrupa Komisyonu'na Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinden 9 Rus vatandaşının çıkarılması talebiyle başvuruda bulundu. Budapeşte'nin listeden çıkarılmasını istediği kişilerin isimleri açıklanmadı.Polonya ve Baltık ülkelerinin Macaristan'ın yaptırımlar listesinden 9 Rus vatandaşının hariç tutulması talebine şiddetle karşı çıktıklarını belirten dergi, bireysel yaptırımların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini anımsatarak, ancak bunun AB’nin tüm ülkelerinin oy birliğiyle onaylanmasını gerektirdiğini kaydetti.Aralık ayında, Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinin uygulanmaya sokulmasından önce Macaristan, AB'den birkaç Rus vatandaşının yaptırımlar listesinin dışında tutulmasını istemişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Budapeşte'nin bu tutumunu ‘Moskova ile iletişim kanallarını engelleyebileceği’ gerçeğiyle açıklamıştı.Ancak daha sonra AB Konseyi, Budapeşte tarafından talep edilen değişiklikleri dikkate almadan yaptırım paketini onaylamıştı. Rusya'nın savunma endüstrisi ile ilişkili 168 şirketin yanı sıra 144 kişi ‘kara listeye’ alınmıştı.Rusya, 31 Yeni Zelanda vatandaşını ‘kara listeye’ dahil etti Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’nın uygulamalarına misilleme amacıyla bu ülkenin 31 vatandaşına kişisel yaptırımların getirildiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni Zelanda’nın, aralarında hükümet yetkilileri, gazeteciler ve tanınmış kişiler olmak üzere 31 vatandaşının daha ülkemize girişi süresiz olarak yasaklandı” ifadesine yer verildi. Yaptırım listesine dahil edilen Yeni Zelandalıların listesi Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.

macaristan

rusya

avrupa birliği

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, rusya, ab, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yeni zelanda