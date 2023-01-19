https://sputniknews.com.tr/20230119/piyasaya-surulmek-uzere-olan-1-ton-260-kilogram-kuflenmis-tereyagi-ele-gecirildi-1065902864.html

Piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi

Piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T00:59+0300

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tereyağ

türkiye

küf

şanlıurfa

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Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı bulundu. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı.Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi.

türkiye

şanlıurfa

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tereyağ, küf , şanlıurfa