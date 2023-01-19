https://sputniknews.com.tr/20230119/piyasaya-surulmek-uzere-olan-1-ton-260-kilogram-kuflenmis-tereyagi-ele-gecirildi-1065902864.html
Piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi
Piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T00:59+0300
2023-01-19T00:59+0300
2023-01-19T00:59+0300
tereyağ
türkiye
küf
şanlıurfa
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Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı bulundu. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı.Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi.
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tereyağ, küf , şanlıurfa
Piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi
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Şanlıurfa'da yapılan denetimde, 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
Şanlıurfa'da 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı bulundu. Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde gıda denetimi yaptı.
Kontrollerde, 2 işletmede, piyasaya sürülmek üzere olan 1 ton 260 kilogram küflenmiş tereyağı ele geçirildi.
El konulan tereyağı imha edilirken, 2 işletmeye para cezası kesildi.