Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230119/pfdkden-kuluplere-para-cezasi-1065933297.html
PFDK'den 9 kulübe para cezası
PFDK'den 9 kulübe para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T18:19+0300
2023-01-19T18:19+0300
türkiye
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_3052a07c63580913603211b408fdd22b.jpg
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye, saha olayları nedeniyle 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon 5. kez gerçekleşmesinden dolayı 130 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin bu sezon 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 162 bin 500 lira olmak üzere, toplam 348 bin 500 lira cezaya hükmetti.Arabam.com Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaş'a, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 140 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezonda misafir olduğu maçlarda 6. kez gerçekleşmesi nedeniyle 160 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle de 125 bin lira olmak üzere, toplam 425 bin lira ceza verildi.Galatasaray'a Hatayspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde iç saha müsabakasında 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 100 bin lira cezaya hükmedilirken, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bloklardaki seyircilerin elektronik kartlarının bloke edilmesine karar verildi.Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK'ye, saha olayları nedeniyle 84 bin lira, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 200 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 50 bin lira para cezası verildi. Ayrıca güney kale arkası alt tribün D ve E bloktaki seyircilerin elektronik biletlerinin de bloke edilmesi kararlaştırıldı.Kasımpaşa-Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ev sahibi ekibe saha olayları nedeniyle 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para cezası kararı verilirken, lacivert-beyazlı kulübün üst düzey yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'e de 1 maçtan men ile 26 bin lira para cezası uygun görüldü. Aynı mücadelede konuk ekibin tercümanı Umut Köse'ye de 3 maçtan men ve 59 bin lira para cezasına hükmedildi.Arabam.com Konyaspor'a Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle 125 bin lira olmak üzere toplam 237 bin lira para cezasına karar verildi.Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan MKE Ankaragücü'ne çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 5. kez misafir olunan bir maçta gerçekleşmesi nedeniyle 130 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca MKE Ankaragücü kulüp doktoru Mehmet Mesut Çelebi de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası aldı.Yukatel Kayserispor'a stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 200 bin lira para cezasına hükmedilen haftada, Demir Grup Sivasspor da çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 40 bin lira cezaya çarptırıldı.Kurul, Giresunspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Antalyasporlu futbolcu Fernando Lucas Martins'in, ciddi faul nedeniyle 2 maçtan men edilmesine karar verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_3db6b7b71b4ae4754af79f66b00c97e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

PFDK'den 9 kulübe para cezası

18:19 19.01.2023
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye, saha olayları nedeniyle 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon 5. kez gerçekleşmesinden dolayı 130 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin bu sezon 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 162 bin 500 lira olmak üzere, toplam 348 bin 500 lira cezaya hükmetti.
Arabam.com Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaş'a, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 140 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezonda misafir olduğu maçlarda 6. kez gerçekleşmesi nedeniyle 160 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle de 125 bin lira olmak üzere, toplam 425 bin lira ceza verildi.
Galatasaray'a Hatayspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde iç saha müsabakasında 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 100 bin lira cezaya hükmedilirken, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bloklardaki seyircilerin elektronik kartlarının bloke edilmesine karar verildi.
Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK'ye, saha olayları nedeniyle 84 bin lira, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 200 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 50 bin lira para cezası verildi. Ayrıca güney kale arkası alt tribün D ve E bloktaki seyircilerin elektronik biletlerinin de bloke edilmesi kararlaştırıldı.
Kasımpaşa-Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ev sahibi ekibe saha olayları nedeniyle 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para cezası kararı verilirken, lacivert-beyazlı kulübün üst düzey yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'e de 1 maçtan men ile 26 bin lira para cezası uygun görüldü. Aynı mücadelede konuk ekibin tercümanı Umut Köse'ye de 3 maçtan men ve 59 bin lira para cezasına hükmedildi.
Arabam.com Konyaspor'a Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle 125 bin lira olmak üzere toplam 237 bin lira para cezasına karar verildi.
Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan MKE Ankaragücü'ne çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 5. kez misafir olunan bir maçta gerçekleşmesi nedeniyle 130 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca MKE Ankaragücü kulüp doktoru Mehmet Mesut Çelebi de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası aldı.
Yukatel Kayserispor'a stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 200 bin lira para cezasına hükmedilen haftada, Demir Grup Sivasspor da çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 40 bin lira cezaya çarptırıldı.
Kurul, Giresunspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Antalyasporlu futbolcu Fernando Lucas Martins'in, ciddi faul nedeniyle 2 maçtan men edilmesine karar verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала