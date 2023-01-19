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Peru'da Genel İşçi Konfederasyonu'ndan hükümete karşı ulusal grev çağrısı
Peru'da Genel İşçi Konfederasyonu'ndan hükümete karşı ulusal grev çağrısı
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve erken seçime gidilmesini isteyen STK'ler ulusal grev çağrısında bulundu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T05:30+0300
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dünya
peru
pedro castillo
sendika
çağrı
grev
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Ulusal basında çıkan habere göre, Peru Genel İşçi Konfederasyonu (CGTP), yarın 2 Mayıs Meydanı'nda hükümet karşıtı toplanma çağrısı yaptı.Ulusal greve çok sayıda işçi sendikasının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılması bekleniyor.CGTP açıklamasında, gösterilerde ölen kişiler nedeniyle hükümeti barışçıl şekilde protesto edeceklerini ve Boluarte'nin görevi bırakmasını talep edeceklerini bildirdi.Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, 15 Ocak'ta bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.Göstericiler, Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti.Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.Seçimler Nisan 2024'te yapılacakPeru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan 'acil soruşturma' başlatmasını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/peruda-hukumet-karsiti-protestolarda-olu-sayisi-47ye-yukseldi-1065615711.html
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peru, pedro castillo, sendika, çağrı, grev, güney amerika
peru, pedro castillo, sendika, çağrı, grev, güney amerika

Peru'da Genel İşçi Konfederasyonu'ndan hükümete karşı ulusal grev çağrısı

05:30 19.01.2023
© AAPeru
Peru - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve erken seçime gidilmesini isteyen STK'ler ulusal grev çağrısında bulundu.
Ulusal basında çıkan habere göre, Peru Genel İşçi Konfederasyonu (CGTP), yarın 2 Mayıs Meydanı'nda hükümet karşıtı toplanma çağrısı yaptı.
Ulusal greve çok sayıda işçi sendikasının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılması bekleniyor.
CGTP açıklamasında, gösterilerde ölen kişiler nedeniyle hükümeti barışçıl şekilde protesto edeceklerini ve Boluarte'nin görevi bırakmasını talep edeceklerini bildirdi.
Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, 15 Ocak'ta bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Göstericiler, Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.
Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti.
Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.
Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.
Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan 'acil soruşturma' başlatmasını talep etmişti.
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
DÜNYA
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 47'ye yükseldi
11 Ocak, 05:30
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