https://sputniknews.com.tr/20230119/ozdagdan-kilicdarogluna-sartli-destek-pkk--saray-feto-artiklarini-etrafinizdan-uzaklastirin-1065935033.html

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Bu ilkeleri desteklerseniz Zafer Partisi olarak biz de sizi destekleriz'

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Bu ilkeleri desteklerseniz Zafer Partisi olarak biz de sizi destekleriz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğunuzu, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunuzu hatırlayın ve PKK artıklarını, saray... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T19:01+0300

2023-01-19T19:01+0300

2023-01-19T19:15+0300

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

destek

politika

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Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz Zafer Partisi olarak biz de sizi destekleriz" dedi.Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs'ın bir erken seçime karşılık geldiğini ileri sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'te yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını iddia eden Özdağ, "Kendisinin Meclisi bir seçime götürmesi durumunda aday olması mümkün değil. Tekrar aday olması anayasaya göre 360 milletvekilinin kabul oyuyla gerçekleştirilecek bir düzenlemeyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.Özdağ, Millet İttifakının ortağı olan CHP'nin çeşitli çevrelerce "kuşatma altına" alındığını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bu çevreleri etrafından uzaklaştırması gerektiğini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun etrafında Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının, AK Parti rejimini inşa eden 'saray artıkları'nın ve FETÖ iltisaklı sözde politikacıları gördüklerinin altını çizen Özdağ, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu'nun, 1924 Anayasasını temel aldığını, milli, üniter ve laik devletten yana olduğunu, özerklik çabalarını destekleyeceğini, sayılarının 13 milyonu bulduğunu belirttiği sığınmacı ve kaçağı gerekirse zorla ülkelerine göndereceğini açıklamasını beklediklerini ifade eden Özdağ, bunları açıklamasının CHP'nin yararına olacağını vurguladı."Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın lütfen" diyen Özdağ, şöyle devam etti:Sinan Ateş için Meclis araştırma önergesiÜmit Özdağ, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğraması sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili Meclis'e araştırma önergesi vereceklerini belirtti.Bu arada, Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, Ümit Özdağ'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, destek