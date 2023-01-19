https://sputniknews.com.tr/20230119/osmanbey-metro-istasyonu-bugun-gecici-olarak-kapatilacak-1065907766.html
Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak
Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T08:33+0300
2023-01-19T08:33+0300
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220629/hrant-dink-vakfina-yonelik-tehdit-davasinda-saniklara-hapis-cezasi-verildi-1058097826.html
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istanbul, metro, metro istanbul, osmanbey, hrant dink
istanbul, metro, metro istanbul, osmanbey, hrant dink
Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak
08:33 19.01.2023 (güncellendi: 08:35 19.01.2023) Abone ol
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.