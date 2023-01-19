https://sputniknews.com.tr/20230119/osmanbey-metro-istasyonu-bugun-gecici-olarak-kapatilacak-1065907766.html

Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak

Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220629/hrant-dink-vakfina-yonelik-tehdit-davasinda-saniklara-hapis-cezasi-verildi-1058097826.html

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