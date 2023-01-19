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Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak
Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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metro istanbul
osmanbey
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.
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istanbul, metro, metro istanbul, osmanbey, hrant dink
istanbul, metro, metro istanbul, osmanbey, hrant dink

Osmanbey metro istasyonu bugün geçici olarak kapatılacak

08:33 19.01.2023 (güncellendi: 08:35 19.01.2023)
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.
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