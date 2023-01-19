Ofiste en çok aranan sekiz insan tipi belirlendi: Yenilikçi, başına buyruk, elit

1. Yenilikçi: Herkes ‘alışılmışın dışında’ düşünmekten bahseder ama yenilikçiler gerçekten öyledir. Diğer insanların düşünceleri onları engellemez. Kriz veya değişim zamanlarında yenilik için benzersiz fırsatlar görebilirler. Bir problem ne kadar karmaşıksa, o kadar heyecanlanırlar. ‘Bunu başka bir şekilde yapmayı denesek’ diyen ilk kişi onlardır. Dürtüsel davranabilir ve sık sık fikir değiştirebilirler ama her durumda işe katkı sağlarlar. : Herkes ‘alışılmışın dışında’ düşünmekten bahseder ama yenilikçiler gerçekten öyledir. Diğer insanların düşünceleri onları engellemez. Kriz veya değişim zamanlarında yenilik için benzersiz fırsatlar görebilirler. Bir problem ne kadar karmaşıksa, o kadar heyecanlanırlar. ‘Bunu başka bir şekilde yapmayı denesek’ diyen ilk kişi onlardır. Dürtüsel davranabilir ve sık sık fikir değiştirebilirler ama her durumda işe katkı sağlarlar.

2. Lider: Liderin ille de yönetici koltuğunda oturması gerekmez. Lider ofisin en sessiz çalışanı da olabilir. Lider tipi, insanları motive etmeyi başaran kişiye denir. Lider tipi sorun çözmede de iyidir. Ekibi ortak bir hedef etrafında birleştirir. Harekete geçirmeyi başarır. Çatışmaların gölgelediği bir dünyada ofisteki lider tipi herkesi birleştirmeyi becerir. Onlar bize ilham verir biz onlara hayran oluruz. Liderin ille de yönetici koltuğunda oturması gerekmez. Lider ofisin en sessiz çalışanı da olabilir. Lider tipi, insanları motive etmeyi başaran kişiye denir. Lider tipi sorun çözmede de iyidir. Ekibi ortak bir hedef etrafında birleştirir. Harekete geçirmeyi başarır. Çatışmaların gölgelediği bir dünyada ofisteki lider tipi herkesi birleştirmeyi becerir. Onlar bize ilham verir biz onlara hayran oluruz.

3. Başına buyruk: Herkesin bildiğini yapmayıp kendi yolunda ilerleyecek kadar özgüvenlidir. Kendine yeter, bu da onu bağımsız yapar. Bazen saldırgan, benmerkezci, hatta sevimsiz görünebilir ama dışa dönük, canlı ve spontane olduğu için bu açıklarını kapatır. Sıra dışı hikayeleriyle ortama enerji katar. Kurallara sıkı sıkıya bağlı olanları tedirgin eder ama her zaman sadık destekçileri vardır. Herkesin bildiğini yapmayıp kendi yolunda ilerleyecek kadar özgüvenlidir. Kendine yeter, bu da onu bağımsız yapar. Bazen saldırgan, benmerkezci, hatta sevimsiz görünebilir ama dışa dönük, canlı ve spontane olduğu için bu açıklarını kapatır. Sıra dışı hikayeleriyle ortama enerji katar. Kurallara sıkı sıkıya bağlı olanları tedirgin eder ama her zaman sadık destekçileri vardır.

4. Mühendis: Nesneler, fikirler veya süreçlerle oynamayı sever. Çünkü daha iyisini yapmak ister. İşler beklentilerini karşılamazsa, sadece başkalarını değil kendisini de eleştirir. İnsanların gözünde detay odaklı ama yaratıcıdır. Ofisin en metodik ve süreç odaklı çalışanıdır. Çünkü mühendisler, bir sorunu çözmek için aşamaları, adımları ve prosedürleri içeren tutarlı bir yol izler. Nesneler, fikirler veya süreçlerle oynamayı sever. Çünkü daha iyisini yapmak ister. İşler beklentilerini karşılamazsa, sadece başkalarını değil kendisini de eleştirir. İnsanların gözünde detay odaklı ama yaratıcıdır. Ofisin en metodik ve süreç odaklı çalışanıdır. Çünkü mühendisler, bir sorunu çözmek için aşamaları, adımları ve prosedürleri içeren tutarlı bir yol izler.

5. Uzman: Çalıştığı konu aynı zamanda tutkusu haline geldiği için uzman olmuştur. Alanındaki yeni gelişmelerden hemen haberi olur, amacı bu alana katkı sağlamaktır. Yoğun araştırma ve analizlere dayalı bilinçli kararlar verir. Güvenilir olmak DNA’larında vardır. Çalıştığı konu aynı zamanda tutkusu haline geldiği için uzman olmuştur. Alanındaki yeni gelişmelerden hemen haberi olur, amacı bu alana katkı sağlamaktır. Yoğun araştırma ve analizlere dayalı bilinçli kararlar verir. Güvenilir olmak DNA’larında vardır.

6. Hedefe odaklı pazarlamacı: Yalnızca hedef kitlesini anlamakla kalmaz, onlarla derin bağlar kurar. Her zaman müşterileri memnun edecek yeni fikirler bulur. İyi bir dinleyicidir, çok dikkatli ve düşüncelidir. Müşterinin çıkarını her şeyin önüne koyar. Bu özelliklerini karakterinin bir parçası yaparsa yalnızca patron tarafından değil çalışma arkadaşları arasında da çok sevilir. Yalnızca hedef kitlesini anlamakla kalmaz, onlarla derin bağlar kurar. Her zaman müşterileri memnun edecek yeni fikirler bulur. İyi bir dinleyicidir, çok dikkatli ve düşüncelidir. Müşterinin çıkarını her şeyin önüne koyar. Bu özelliklerini karakterinin bir parçası yaparsa yalnızca patron tarafından değil çalışma arkadaşları arasında da çok sevilir.

7. Elit: Güçlü bağlantıları vardır. Kalite merakının arkasında yüksek benlik saygısı ve özgüveni vardır. Elit olması elitist olduğu anlamına gelmez. Hırslıdır, başarısından gurur duymaktan çekinmez. Bu haliyle çalışma arkadaşlarına da model olur. Güçlü bağlantıları vardır. Kalite merakının arkasında yüksek benlik saygısı ve özgüveni vardır. Elit olması elitist olduğu anlamına gelmez. Hırslıdır, başarısından gurur duymaktan çekinmez. Bu haliyle çalışma arkadaşlarına da model olur.