https://sputniknews.com.tr/20230119/ofise-kek-goturmek-pasif-icicilik-kadar-zararli-1065933786.html

'Ofise kek götürmek pasif içicilik kadar zararlı'

'Ofise kek götürmek pasif içicilik kadar zararlı'

İngiltere Gıda Standartları Kurumu Başkanı Prof. Susan Jebb, işyerlerine kek götürmenin pasif içicilik kadar zararlı olduğunu öne sürdü. İngiltere Başbakanı... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T18:21+0300

2023-01-19T18:21+0300

2023-01-19T18:21+0300

yaşam

ingiltere

sigara

obezite

sigara içmek

sağlık

rishi sunak

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İngiltere Gıda Standartları Kurumu Başkanı ve Oxford Üniversitesi'nde diyet ve halk sağlığı profesörü olan Susan Jebb, çalışanların işyerlerine 'sağlıksız ikramlar' getirmeden önce iki kez düşünmeleri gerektiğini söyledi.The Times gazetesine demeç veren Jebb, "Hepimiz, her zaman bilinçli seçimler yapan rasyonel, zeki, eğitimli insanlar olduğumuzu düşünmekten haz alıyoruz ama çevrenin etkisini hafife alıyoruz" dedi.Jebb, ofise getirilen keklerden yemenin duman altı bir bara gitmekle aynı olduğunu savunarak, "Çok uzun bir aradan sonra sigarayla, insanların biraz çaba sarf etmesi gerektiğini ancak uygun ortamlarla çabalarını daha başarılı hale getirebileceğimizi anladığımız bir noktaya geldik. Ama gıda konusunda hala bu hissiyata kavuşamadık" dedi.Öte yandan Jebb, abur cubur reklamları konusundaki reklamlara yönelik tedbirlerin gecikmesinden yakındı.Reklamların insanların 'hür iradesinin altını oyduğunu' söyleyen Jebb, kısıtlamalar uygulanmasının 'devletin dadılık yapması anlamına gelmediğini' dile getirdi.Jebb, "Reklamcılık, en çok paraya sahip şirketlerin insanların davranışları üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Bu adil değil. Şu anda, üzerinde hiçbir sağlık kontrolü olmaksızın ticari kazanç için reklam yapılmasına izin veriyoruz ve nihayetinde tam bir pazar başarısızlığıyla karşılaştık zira reklamı yapılan şeyler karnabahar değil çikolatalar" ifadelerini kullandı.Başbakan Sunak: Bırakınız yesinlerBununla birlikte Jebb'in açıklamalarına yanıt veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü, hükümetin obezite sorununa yaklaşımının insanların 'kişisel tercihleriyle karıştırılmaması gerektiğini' söyledi.Sözcü, "Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek istiyoruz ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ne bunun için 6 milyar pound'a mal olan obeziteyle mücadele bütçesi ayırıyoruz" diye konuştu.Bu sorunla başa çıkmanın yolunun 'insanları ara sıra iş arkadaşlarına ikramlar getirmekten alıkoymak olmadığını' belirten sözcü, ayrıca Başbakan'ın 'keke çok düşkün olduğunu' ve özellikle havuçlu ve kırmızı kadife kekten' hoşlandığını kaydetti.İngiltere'de obizetin yayılımı son 30 yıl içinde iki katına çıktı. Geçen ay Sağlık Bakanı Steve Barclay, televizyonda saat 21.00'den önce abur cubur reklamlarını yasaklama planını ertelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20220504/dso-avrupada-her-uc-kisiden-ikisi-obez-yilda-1-milyon-300-bin-kisinin-olumune-neden-oluyor-1056078316.html

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ingiltere, sigara, obezite, sigara içmek, sağlık, rishi sunak