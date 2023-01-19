MSB: Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi

© AA Milli Savunma Bakanlığı, MSB © AA

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Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bakanlık ayrıca Irak’tan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK mensubu bir kişinin yakalandığını belirtti.