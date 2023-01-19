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https://sputniknews.com.tr/20230119/msb-yunanistandan-zorla-ulkemize-gonderilmeye-calisilan-22-kisiye-mudahale-edildi-1065932503.html
MSB: Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
MSB: Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Şahıslardan birinin... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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son dakika, milli savunma bakanlığı (msb)
son dakika, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi

17:47 19.01.2023 (güncellendi: 17:52 19.01.2023)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bakanlık ayrıca Irak’tan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK mensubu bir kişinin yakalandığını belirtti.
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