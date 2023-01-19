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https://sputniknews.com.tr/20230119/msb-turk-ve-abd-savunma-bakanlik-heyetleri-f-35-istisarelerin-devami-konusunda-mutabik-kaldi--1065941402.html
MSB: Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetleri F-35 istişarelerine devam konusunda mutabık kaldı
MSB: Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetleri F-35 istişarelerine devam konusunda mutabık kaldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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f-35
son dakika
türkiye
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abd
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetlerinin F-35 istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.
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f-35, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), abd
f-35, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), abd

MSB: Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetleri F-35 istişarelerine devam konusunda mutabık kaldı

20:30 19.01.2023 (güncellendi: 20:39 19.01.2023)
© AAABD Türkiye bayrakları
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetlerinin F-35 istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.
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