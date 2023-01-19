https://sputniknews.com.tr/20230119/msb-turk-ve-abd-savunma-bakanlik-heyetleri-f-35-istisarelerin-devami-konusunda-mutabik-kaldi--1065941402.html

MSB: Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetleri F-35 istişarelerine devam konusunda mutabık kaldı

MSB: Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetleri F-35 istişarelerine devam konusunda mutabık kaldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

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f-35

son dakika

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

abd

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetlerinin F-35 istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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f-35, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), abd