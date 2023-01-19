https://sputniknews.com.tr/20230119/mardinde-yabanci-plakali-otomobile-silahli-saldiri-3-olu-2-agir-yarali-1065905014.html
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T03:30+0300
2023-01-19T03:30+0300
2023-01-19T03:30+0300
türkiye
mardin
artuklu
silahlı saldırı
araba
yabancı
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Mardin Artuklu'ya bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/metrobuste-gozlugu-dusurdugunu-iddia-ettigi-kisiye-once-saldirdi-sonra-tukurdu-1065766257.html
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mardin, artuklu, silahlı saldırı, araba, yabancı
mardin, artuklu, silahlı saldırı, araba, yabancı
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı.
Mardin Artuklu'ya bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.