Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230119/mardinde-yabanci-plakali-otomobile-silahli-saldiri-3-olu-2-agir-yarali-1065905014.html
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T03:30+0300
2023-01-19T03:30+0300
türkiye
mardin
artuklu
silahlı saldırı
araba
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065905116_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b6fbaa0e2e4ab35f1c421ffaf80d061.jpg
Mardin Artuklu'ya bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/metrobuste-gozlugu-dusurdugunu-iddia-ettigi-kisiye-once-saldirdi-sonra-tukurdu-1065766257.html
türkiye
mardin
artuklu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065905116_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_976356dc436336a12b9b3ee6f4cffc3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mardin, artuklu, silahlı saldırı, araba, yabancı
mardin, artuklu, silahlı saldırı, araba, yabancı

Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

03:30 19.01.2023
© İHAMardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı.
Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı.
Mardin Artuklu'ya bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
TÜRKİYE
Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü
15 Ocak, 15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала