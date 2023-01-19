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Mardin'de Irak plakalı araç uzun namlululu silahlarla tarandı: 4 ölü
Mardin'de Irak plakalı araç uzun namlululu silahlarla tarandı: 4 ölü
Mardin'de Irak plakalı bir cipe hareket halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açıldı, araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda cipin Habur Sınır... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T14:09+0300
2023-01-19T14:09+0300
yaşam
mardin
diyarbakır
saldırı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.Araçtakilerin randevu aldıkları Diyarbakır´daki hastaneye gitmek için Irak´ın Duhok kentinden yola çıktıkları belirtilirken, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren takipte oldukları üzerinde duruluyor.Olay, saat 01.00 sıralarında uluslararası İpekyolu´nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak´ın Duhok kentinden Diyarbakır´da muayene için randevu aldıkları hastaneye giden akraba 5 kişinin içinde bulunduğu Irak plakalı cipe, hareket halindeyken başka bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz olarak ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu.Sınır kapısınan itibaren takip edilmişlerAraçlarından inen saldırganlar, cipin yanına gelerek, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa´nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmed Jalaladeen İbrahim, yapılan müdahalesinin ardından Elazığ´a sevk edildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü.Waheda Haedar Jasim ile oğlu Ahmed Jalaladeen İbrahim´in Diyarbakır´da hastaneden randevu aldıkları, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren ciptekileri takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdikleri üzerinde duruluyor.Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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mardin, diyarbakır, saldırı
mardin, diyarbakır, saldırı

Mardin'de Irak plakalı araç uzun namlululu silahlarla tarandı: 4 ölü

14:09 19.01.2023
© FotoğrafMardin'de Irak plakalı araç kişi uzun namlululu silahlar tarandı: 4 ölü
Mardin'de Irak plakalı araç kişi uzun namlululu silahlar tarandı: 4 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Fotoğraf
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Mardin'de Irak plakalı bir cipe hareket halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açıldı, araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda cipin Habur Sınır Kapısı'ndan itibaren takip edildiği öğrenildi. Araçtakilerin Diyarbakır'da hastaneye gitmek için yola çıktıkları belirlendi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.
Araçtakilerin randevu aldıkları Diyarbakır´daki hastaneye gitmek için Irak´ın Duhok kentinden yola çıktıkları belirtilirken, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren takipte oldukları üzerinde duruluyor.
Olay, saat 01.00 sıralarında uluslararası İpekyolu´nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak´ın Duhok kentinden Diyarbakır´da muayene için randevu aldıkları hastaneye giden akraba 5 kişinin içinde bulunduğu Irak plakalı cipe, hareket halindeyken başka bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz olarak ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu.

Sınır kapısınan itibaren takip edilmişler

Araçlarından inen saldırganlar, cipin yanına gelerek, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa´nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmed Jalaladeen İbrahim, yapılan müdahalesinin ardından Elazığ´a sevk edildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü.
Waheda Haedar Jasim ile oğlu Ahmed Jalaladeen İbrahim´in Diyarbakır´da hastaneden randevu aldıkları, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren ciptekileri takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdikleri üzerinde duruluyor.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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