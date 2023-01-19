https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-ozel-harekat-hedefleri-konusunda-rusya-ve-belarusun-pozisyonu-ortak--1065928600.html
Lavrov: Özel harekat hedefleri konusunda Rusya ve Belarus'un pozisyonu ortak
Lavrov: Özel harekat hedefleri konusunda Rusya ve Belarus'un pozisyonu ortak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey lavrov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Belarus’un Ukrayna’daki özel... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T16:15+0300
2023-01-19T16:15+0300
2023-01-19T16:17+0300
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belarus
aleksandr lukaşenko
sergey lavrov
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Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkların heyet toplantısına katılmak üzere Minsk’te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus lideri Lukaşenko ile bir araya geldi, görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşme sırasında Belarus Devlet Başkanı ile özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Lavrov, “Hangi hedeflere ulaşılması gerektiği ve ister Ukrayna ister başkası olsun, komşularımız tarafından ne Rusya ne de Belarus için herhangi bir tehdit oluşmamasını nasıl sağlayacağımız konusunda ortak bir pozisyona sahibiz” diye konuştu. Lavrov görüşmeler için dün akşam saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Rus diplomatın Lukaşenko ve Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile planlanmış görüşmeleri bulunuyordu. Görüşmelerin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 2023 yılına ilişkin istişare toplantı planının ve hükümetler arası mutabakat muhtırası ile toplantı kararının imzalanması planlanıyor.
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, sergey lavrov, ukrayna
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, sergey lavrov, ukrayna
Lavrov: Özel harekat hedefleri konusunda Rusya ve Belarus'un pozisyonu ortak
16:15 19.01.2023 (güncellendi: 16:17 19.01.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey lavrov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Belarus’un Ukrayna’daki özel harekatın hedefleri konusunda ortak bir pozisyona sahip olduklarını belirtti.
Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkların heyet toplantısına katılmak üzere Minsk’te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus lideri Lukaşenko ile bir araya geldi, görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Görüşme sırasında Belarus Devlet Başkanı ile özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Lavrov, “Hangi hedeflere ulaşılması gerektiği ve ister Ukrayna ister başkası olsun, komşularımız tarafından ne Rusya ne de Belarus için herhangi bir tehdit oluşmamasını nasıl sağlayacağımız konusunda ortak bir pozisyona sahibiz” diye konuştu.
Lavrov görüşmeler için dün akşam saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Rus diplomatın Lukaşenko ve Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile planlanmış görüşmeleri bulunuyordu. Görüşmelerin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 2023 yılına ilişkin istişare toplantı planının ve hükümetler arası mutabakat muhtırası ile toplantı kararının imzalanması planlanıyor.