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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-ozel-harekat-hedefleri-konusunda-rusya-ve-belarusun-pozisyonu-ortak--1065928600.html
Lavrov: Özel harekat hedefleri konusunda Rusya ve Belarus'un pozisyonu ortak
Lavrov: Özel harekat hedefleri konusunda Rusya ve Belarus'un pozisyonu ortak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey lavrov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Belarus’un Ukrayna’daki özel... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T16:15+0300
2023-01-19T16:17+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
aleksandr lukaşenko
sergey lavrov
ukrayna
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Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkların heyet toplantısına katılmak üzere Minsk’te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus lideri Lukaşenko ile bir araya geldi, görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşme sırasında Belarus Devlet Başkanı ile özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Lavrov, “Hangi hedeflere ulaşılması gerektiği ve ister Ukrayna ister başkası olsun, komşularımız tarafından ne Rusya ne de Belarus için herhangi bir tehdit oluşmamasını nasıl sağlayacağımız konusunda ortak bir pozisyona sahibiz” diye konuştu. Lavrov görüşmeler için dün akşam saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Rus diplomatın Lukaşenko ve Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile planlanmış görüşmeleri bulunuyordu. Görüşmelerin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 2023 yılına ilişkin istişare toplantı planının ve hükümetler arası mutabakat muhtırası ile toplantı kararının imzalanması planlanıyor.
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, sergey lavrov, ukrayna
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, sergey lavrov, ukrayna

Lavrov: Özel harekat hedefleri konusunda Rusya ve Belarus'un pozisyonu ortak

16:15 19.01.2023 (güncellendi: 16:17 19.01.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov- Aleksandr Lukaşenko
Sergey Lavrov- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey lavrov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Belarus’un Ukrayna’daki özel harekatın hedefleri konusunda ortak bir pozisyona sahip olduklarını belirtti.
Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkların heyet toplantısına katılmak üzere Minsk’te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus lideri Lukaşenko ile bir araya geldi, görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Görüşme sırasında Belarus Devlet Başkanı ile özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Lavrov, “Hangi hedeflere ulaşılması gerektiği ve ister Ukrayna ister başkası olsun, komşularımız tarafından ne Rusya ne de Belarus için herhangi bir tehdit oluşmamasını nasıl sağlayacağımız konusunda ortak bir pozisyona sahibiz” diye konuştu.
Lavrov görüşmeler için dün akşam saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Rus diplomatın Lukaşenko ve Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile planlanmış görüşmeleri bulunuyordu. Görüşmelerin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 2023 yılına ilişkin istişare toplantı planının ve hükümetler arası mutabakat muhtırası ile toplantı kararının imzalanması planlanıyor.
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