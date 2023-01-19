https://sputniknews.com.tr/20230119/kovid-19un-kraken-alt-varyanti-avrupada-yayiliyor-karadagda-da-goruldu-1065948541.html

Kovid-19'un 'Kraken' alt varyantı Avrupa'da yayılıyor: Karadağ'da da görüldü

Kovid-19'un 'Kraken' alt varyantı Avrupa'da yayılıyor: Karadağ'da da görüldü

Batı Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da Kovid-19'a yol açan Omicron'un alt varyantı 'Kraken'in ilk vakası görüldü. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T23:36+0300

2023-01-19T23:36+0300

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koronavirüs

kovid-19

varyant

virüs

avrupa

karadağ

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Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Karadağ'ın da Omicron varyantının alt varyantı olan 'Kraken'in görüldüğü ülkeler arasına dahil olduğuna işaret edilerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.Ülkede ilk 'Kraken' vakasının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.Açıklamada, 'Kraken'in ABD'de hızla yayılan bir alt varyant olduğu belirtilerek İngiltere, Danimarka, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya ve Portekiz'de de vakaların görüldüğü anımsatıldı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 13 Ocak'ta, Omicron'un 'Kraken' adı verilen XBB.1.5 alt varyantının risk seviyesinin düşük olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230118/belcika-kovid-19a-karsi-cinden-gelen-ucaklarin-atik-suyunu-tahlil-etti-1065857694.html

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kovid-19, varyant, virüs, avrupa, karadağ