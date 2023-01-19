https://sputniknews.com.tr/20230119/kartalkayada-son-42-yilin-en-kotu-sezonu-sadece-yapay-kar-uretilen-pistlerde-kayak-yapiliyor-1065911790.html
Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu: 'Sadece yapay kar üretilen pistlerde kayak yapılıyor'
Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu: 'Sadece yapay kar üretilen pistlerde kayak yapılıyor'
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi son 42 yılın en durgun dönemini geçiriyor. Kar yağmadığından dolayı Kartalkaya’da... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T11:30+0300
2023-01-19T11:30+0300
2023-01-19T11:30+0300
yaşam
kar
kış
kuraklık
su
küresel
küresel ısınma
kayak
bolu
kayak merkezi
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Bolu’nun en yüksek rakımlarında bulunan Kartalkaya, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Bolu’da kar yağmadan geçen ocak ayı, Kartalkaya’yı vurdu. Kar yağmamasından dolayı kayak pistlerinin çoğu kapalıyken yalnızca yapay kar üretilen kayak pistlerinde vatandaşlar kayak yapabiliyor. Yüzde 20 oranında doluluk yaşayan oteller ise bir an önce Bolu’ya kar yağmasını bekliyor. Kartalkaya’da tüm otel pistlerinin birleşmesinden dolayı yapay karla yapılan kayak pistinde tüm otellerin müşterileri kayak yapma şansı buluyor.'Son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor'Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Kartalkaya’ya çok çok az kar yağdı. Kartalkaya benim bildiğim son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 25 pist olan yerde 10-12 tane pist açık. Açık olanlarda da keyifli bir kayak yok. Bu sene pistlerde birleşmişti. Otelin bir tarafından kar yapma makineleri ile yaptığımız kayak alanı var, orada da beklediğimiz ilgili göremiyoruz. Otellerde ortalama yüzde 20 oranında doluluk var. Ayın 27’si gibi yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar gelirse bizi ne kurtarırsa odur” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/gecen-yilin-en-soguk-ilcelerinde-bu-yil-sicakliklar-artti-yillardir-ilk-kez-kar-yagmadi-1065879494.html
https://sputniknews.com.tr/20221215/uludag-sezonu-acamadi-1064613408.html
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kar, kış, kuraklık, su, küresel, küresel ısınma, kayak, bolu, kayak merkezi
kar, kış, kuraklık, su, küresel, küresel ısınma, kayak, bolu, kayak merkezi
Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu: 'Sadece yapay kar üretilen pistlerde kayak yapılıyor'
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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi son 42 yılın en durgun dönemini geçiriyor. Kar yağmadığından dolayı Kartalkaya’da yalnızca yapay kar üretilen pistlerde turistler kayak yapabiliyor. Otellerde yüzde 20 oranında doluluk yaşanıyor.
Bolu’nun en yüksek rakımlarında bulunan Kartalkaya, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Bolu’da kar yağmadan geçen ocak ayı, Kartalkaya’yı vurdu.
Kar yağmamasından dolayı kayak pistlerinin çoğu kapalıyken yalnızca yapay kar üretilen kayak pistlerinde vatandaşlar kayak yapabiliyor. Yüzde 20 oranında doluluk yaşayan oteller ise bir an önce Bolu’ya kar yağmasını bekliyor. Kartalkaya’da tüm otel pistlerinin birleşmesinden dolayı yapay karla yapılan kayak pistinde tüm otellerin müşterileri kayak yapma şansı buluyor.
'Son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor'
Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Kartalkaya’ya çok çok az kar yağdı. Kartalkaya benim bildiğim son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 25 pist olan yerde 10-12 tane pist açık. Açık olanlarda da keyifli bir kayak yok. Bu sene pistlerde birleşmişti. Otelin bir tarafından kar yapma makineleri ile yaptığımız kayak alanı var, orada da beklediğimiz ilgili göremiyoruz. Otellerde ortalama yüzde 20 oranında doluluk var. Ayın 27’si gibi yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar gelirse bizi ne kurtarırsa odur” dedi.