https://sputniknews.com.tr/20230119/kahramanmarasta-orman-yangini-cikaran-zanli-tutuklandi-1065922570.html
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaçlandırma sahasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T14:37+0300
2023-01-19T14:37+0300
2023-01-19T14:45+0300
kahramanmaraş
tutuklama
orman yangını
türkiye
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisindeki ağaçlandırma sahasında 2 noktada yangın çıkardığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisinde dün 2 noktada çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 3 dekar ağaçlandırma sahası zarar görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220828/kahramanmarasta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1060495114.html
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kahramanmaraş, tutuklama, orman yangını
kahramanmaraş, tutuklama, orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı
14:37 19.01.2023 (güncellendi: 14:45 19.01.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaçlandırma sahasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisindeki ağaçlandırma sahasında 2 noktada yangın çıkardığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisinde dün 2 noktada çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 3 dekar ağaçlandırma sahası zarar görmüştü.