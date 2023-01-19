https://sputniknews.com.tr/20230119/japonya-pasifizmi-terk-ediyor-asya-pasifikte-saflar-gitgide-siklasmaya-basladi-sular-isinacak-1065914748.html

Japonya pasifizmi terk ediyor: ‘Asya Pasifik’te saflar gitgide sıklaşmaya başladı, sular ısınacak’

Japonya pasifizmi terk ediyor: ‘Asya Pasifik’te saflar gitgide sıklaşmaya başladı, sular ısınacak’

ABD’nin bölge politikaları ve Çin-Tayvan gerilimi ile suların ısındığı Asya Pasifik’te, Japonya da İkinci Dünya Savaşı sonrası izlediği pasifist güvenlik... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T12:06+0300

2023-01-19T12:06+0300

2023-01-19T12:06+0300

görüş

abd

çin

japonya

ikinci dünya savaşı

kuzey kore

asya-pasifik

tokyo

güney çin denizi

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Japonya’da Başbakan Kişida Fumio hükümeti, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı"ndan oluşan 3 doktrini güncelledi.Güncellenen savunma politikalarına göre Çin "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirildi.Söz konusu güncellenen stratejilere göre, Japonya, caydırıcı unsur olarak uzun menzilli füzeler edinebilecek. Öte yandan 2023 mali yılından itibaren 5 yıllık savunma bütçesi 43 trilyon yene (315 milyar dolar), 2027 itibarıyla yıllık savunma bütçesi, gayri safi hasılanın yüzde 2'sine çıkarılacak. Bu da Japonya’yı dünyada askeri harcaması en yüksek ülkeler arasına yazdıracak.Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD işgali altında hazırlanan Anayasa’sında pasifist bir ulus olması ve saldırgan tutuma girmeyeceği ifade ediliyordu. Bu hamle ile Japonya’nın da artık Asya Pasifik’te saldırı kapasitesine sahip bir aktör olarak sahaya çıkabileceği ifade edilebilir. Tabii Japonya’nın bu süreçte yakın müttefiki ABD ile birlikte hareket edeceğini ve bugüne kadar Japonya’nın savunmasının büyük bir bölümünü ülkedeki üsleri ile sağlayan ABD’nin kalmaya devam edeceğini de eklemek gerekiyor.‘Asya Pasifik’te her ülkenin kendini koruma kalkanı oluşmaya başladı’Peki, Japonya neden yıllardır süren politikasını değiştirerek sahaya “saldırı kapasitesine sahip” bir aktör olarak çıkmayı istedi? “Uluslararası İlişkilerde Kaynayan Sular: Güney Çin Denizi” kitabının yazarı ve Asya Pasifik araştırmacısı Diren Doğan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu sorunun yanıtını şöyle verdi:‘Bölge nükleer olmayan dehşet dengesine doğru evriliyor’Doğan, “Biz Japonya'yı sadece öz savunma kuvvetlerinden oluşan ve pasifist bir ülke olarak tanımlıyorduk. Peki niçin bunu yaptı? Aslında ben bölgenin biraz nükleer olmayan dehşet dengesine doğru evrildiğini düşünüyorum. Yani Çin askeri modernizasyonu arttırdıkça, bölgede taktik hatlarını artırdıkça bunun oluşturduğu güvensizlik bölge ülkelerini yeni zırhlar kuşanmaya itiyor. Ancak bölge ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri çevreleme sıkıştırdıkça ve Çin'in üstüne gittikçe bu sefer de Çin kendini daha fazla askeri anlamda güçlendirmeye çalışıyor” diye de ekledi.‘Bölgede saflar gitgide sıklaşmaya başladı’ABD bölgede ittifaklarını genişletirken Çin de askeri yatırımlarını artıyor. Peki, denge kimin lehine artıyor? Doğan, şunları söyledi:

çin

japonya

kuzey kore

tokyo

güney çin denizi

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2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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abd, çin, japonya, ikinci dünya savaşı, kuzey kore, asya-pasifik, tokyo, güney çin denizi