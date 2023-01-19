https://sputniknews.com.tr/20230119/iyi-parti-genel-baskani-aksener-dp-genel-baskani-uysal-ile-gorustu-1065934127.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T18:23+0300
2023-01-19T18:23+0300
2023-01-19T18:23+0300
politika
meral akşener
gültekin uysal
görüşme
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İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı öncesi DP Genel Başkanı Uysal ile Celal Bayar Köşkü'nde bir araya geldi.Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, Akşener'in Uysal'ı 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.
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2023
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meral akşener, gültekin uysal, görüşme
meral akşener, gültekin uysal, görüşme
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı öncesi DP Genel Başkanı Uysal ile Celal Bayar Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, Akşener'in Uysal'ı 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.