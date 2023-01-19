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https://sputniknews.com.tr/20230119/ispanya-kiyilarinda-gecen-yil-2-bin-390-gocmen-hayatini-kaybetti-1065902253.html
İspanya kıyılarında geçen yıl 2 bin 390 göçmen hayatını kaybetti
İspanya kıyılarında geçen yıl 2 bin 390 göçmen hayatını kaybetti
İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) 'Caminando Fronteras' (Yürüyen Sınırlar), geçen yl Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru deniz yoluyla göçmen akınında... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T00:41+0300
2023-01-19T00:41+0300
dünya
ispanya
göçmen
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Caminando Fronteras, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya göçle ilgili 2022 raporunu kamuoyuyla paylaştı.Raporda, İspanya'ya göçte en zorlu güzergah olarak gösterilen, Atlantik Okyanusu üzerindeki Kanarya Adaları'nda, yolculuk sırasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 1784 olduğu kaydedildi.Kanarya Adaları'nda ölenler de dahil olmak üzere, İspanya'ya gelmeye çalışırken olumsuz hava koşulları nedeniyle bot, tekne gibi kendilerini taşıyan deniz araçlarının batmasından, sıvı kaybı veya gıda yetersizliğinden dolayı hayatını kaybeden toplamda 2 bin 390 göçmenden 288'inin kadın, 101'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.Denizde yaşamını yitiren göçmenlerin yüzde 91.42'sinin cesetlerinin bulunamadığına işaret edilen raporda, bunun aileler üzerinde 'hukuki ve psikolojik sonuçları nedeniyle korkunç bir etki yarattığı' ifade edildi.Raporda göçmenlerin 'her seferinde çok daha zorlu güzergahlar üzerinden İspanya'ya ulaşmaya çalıştığı' kaydedildi.İspanya'ya doğru göçte 'kara yıl' olarak gösterilen 2021'de 4 bin 639 kişi hayatını kaybetmişti.
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ispanya, göçmen

İspanya kıyılarında geçen yıl 2 bin 390 göçmen hayatını kaybetti

00:41 19.01.2023
© AFP 2023 / VINCENZO CIRCOSTAAkdeniz'de göçmenler
Akdeniz'de göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / VINCENZO CIRCOSTA
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İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) 'Caminando Fronteras' (Yürüyen Sınırlar), geçen yl Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru deniz yoluyla göçmen akınında 2 bin 390 kişinin öldüğünü açıkladı.
Caminando Fronteras, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya göçle ilgili 2022 raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, İspanya'ya göçte en zorlu güzergah olarak gösterilen, Atlantik Okyanusu üzerindeki Kanarya Adaları'nda, yolculuk sırasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 1784 olduğu kaydedildi.
Kanarya Adaları'nda ölenler de dahil olmak üzere, İspanya'ya gelmeye çalışırken olumsuz hava koşulları nedeniyle bot, tekne gibi kendilerini taşıyan deniz araçlarının batmasından, sıvı kaybı veya gıda yetersizliğinden dolayı hayatını kaybeden toplamda 2 bin 390 göçmenden 288'inin kadın, 101'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.
Denizde yaşamını yitiren göçmenlerin yüzde 91.42'sinin cesetlerinin bulunamadığına işaret edilen raporda, bunun aileler üzerinde 'hukuki ve psikolojik sonuçları nedeniyle korkunç bir etki yarattığı' ifade edildi.
Raporda göçmenlerin 'her seferinde çok daha zorlu güzergahlar üzerinden İspanya'ya ulaşmaya çalıştığı' kaydedildi.
İspanya'ya doğru göçte 'kara yıl' olarak gösterilen 2021'de 4 bin 639 kişi hayatını kaybetmişti.
Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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