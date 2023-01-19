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Irak'ta Körfez Kupası finali öncesi izdiham: 2 ölü, en az 80 yaralı
Irak'ta Körfez Kupası finali öncesi izdiham: 2 ölü, en az 80 yaralı
Irak'ta bugün oynanacak Körfez Kupası final maçı öncesinde ortalık karıştı. Irak ve Umman'ı karşı karşıya getirecek maçın oynanacağı Basra Stadyumu'nun... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T13:05+0300
2023-01-19T13:19+0300
spor
irak
umman
maç
izdiham
körfez
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Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle uzun bir süre uluslararası futbol müsabakaları düzenlemesi yasak kalan Irak yeni bir imaj çizmek için Arap Körfez Kupası finalini bir fırsat olarak görse de maç öncesi yaşanan olaylar bu umutları suya düşürdü. Basra kentinde bu akşam saat 19:00’da Irak ve Umman arasında Basra Stadyumu'nda oynanacak Arap Körfez Kupası final maçı öncesi taraftarlar, sabahın erken saatlerinde tribünlerine gelmeye başladı. Ancak bileti olmayan binlerce taraftarın yine de maçı izleyebilme umuduyla stada gitmesi işleri karıştırdı. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi de yaralandı. Palmiye ağacının gövdesinden esinlenilerek tasarlanan Basra Stadyumu 65 bin seyirci kapasiteli.Iraq was already forced to apologise to its neighbour Kuwait after a scuffle in the VIP section prevented its leader's representative from attending the opening ceremony earlier this month.
irak
umman
körfez
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irak, umman, maç, izdiham, körfez
irak, umman, maç, izdiham, körfez

Irak'ta Körfez Kupası finali öncesi izdiham: 2 ölü, en az 80 yaralı

13:05 19.01.2023 (güncellendi: 13:19 19.01.2023)
© AAIrak- Umman maçı
Irak- Umman maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Irak'ta bugün oynanacak Körfez Kupası final maçı öncesinde ortalık karıştı. Irak ve Umman'ı karşı karşıya getirecek maçın oynanacağı Basra Stadyumu'nun çevresinde izdiham yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi yaralandı.
Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle uzun bir süre uluslararası futbol müsabakaları düzenlemesi yasak kalan Irak yeni bir imaj çizmek için Arap Körfez Kupası finalini bir fırsat olarak görse de maç öncesi yaşanan olaylar bu umutları suya düşürdü.
Basra kentinde bu akşam saat 19:00’da Irak ve Umman arasında Basra Stadyumu'nda oynanacak Arap Körfez Kupası final maçı öncesi taraftarlar, sabahın erken saatlerinde tribünlerine gelmeye başladı. Ancak bileti olmayan binlerce taraftarın yine de maçı izleyebilme umuduyla stada gitmesi işleri karıştırdı. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi de yaralandı.
Palmiye ağacının gövdesinden esinlenilerek tasarlanan Basra Stadyumu 65 bin seyirci kapasiteli.
Iraq was already forced to apologise to its neighbour Kuwait after a scuffle in the VIP section prevented its leader's representative from attending the opening ceremony earlier this month.
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