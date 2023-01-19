https://sputniknews.com.tr/20230119/icisleri-bakani-suleyman-soylu-narkotik-operasyonunu-duyurdu-151-kisi-gozaltinda-1065912290.html
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 Captagon ve çeşitli... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T11:37+0300
2023-01-19T11:37+0300
2023-01-19T11:37+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
narkotik
operasyon
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, narkotik, operasyon
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, narkotik, operasyon
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 Captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.