Türkiye
SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230119/icisleri-bakani-suleyman-soylu-narkotik-operasyonunu-duyurdu-151-kisi-gozaltinda-1065912290.html
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 Captagon ve çeşitli... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T11:37+0300
2023-01-19T11:37+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
narkotik
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0a/1056234883_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_96235558ec877bf8d2d3a40ccce192d6.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0a/1056234883_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6fb71e1a0f7469f1ec94b3b701a0157f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, narkotik, operasyon
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, narkotik, operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında

11:37 19.01.2023
© İHA / İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA /
Abone olTelegram
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 Captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала