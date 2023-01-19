https://sputniknews.com.tr/20230119/icisleri-bakani-suleyman-soylu-narkotik-operasyonunu-duyurdu-151-kisi-gozaltinda-1065912290.html

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu narkotik operasyonunu duyurdu: 151 kişi gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 Captagon ve çeşitli... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T11:37+0300

2023-01-19T11:37+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

narkotik

operasyon

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, narkotik, operasyon