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İBB'nin Avcılar'daki Kent Lokantası açıldı
İBB'nin Avcılar'daki Kent Lokantası açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Avcılar'daki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T20:10+0300
2023-01-19T20:34+0300
türkiye
avcılar
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
lokanta
öğrenci
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6. Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki lokantada, öğrencilerin tabldotlarına yemeklerini doldurdu ve beraber yemek yedi.Yemeğin ardından dışarıda toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, 6. Kent Lokantası'nı Avcılar'da açmış olmaktan memnun olduğunu söyledi.Şu an açık olan 5 lokantadan 300 bin kişinin faydalandığını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:Memleketin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ve erkeklerinin çok umutlu olmasını dileyen İmamoğlu, "Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir, bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu, tekrar millet devralacak. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su da 1 liradan satılıyor. Sayıları 5'e ulaşan Kent Lokantaları Fatih, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar'da hizmet veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220615/ibb-kent-lokantalari-aciyor-kisa-surede-istanbulun-bircok-semtinde-hizmet-vermeye-baslayacak-1057476604.html
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avcılar, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), lokanta, öğrenci, ekrem imamoğlu
avcılar, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), lokanta, öğrenci, ekrem imamoğlu

İBB'nin Avcılar'daki Kent Lokantası açıldı

20:10 19.01.2023 (güncellendi: 20:34 19.01.2023)
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Avcılar'daki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6. Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki lokantada, öğrencilerin tabldotlarına yemeklerini doldurdu ve beraber yemek yedi.
Yemeğin ardından dışarıda toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, 6. Kent Lokantası'nı Avcılar'da açmış olmaktan memnun olduğunu söyledi.
Şu an açık olan 5 lokantadan 300 bin kişinin faydalandığını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimiz, onlara çok güzel bir hizmet oldu bu. Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün Avcılar'a, Belediye Başkanımızla birlikte, güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz."
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
1/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
2/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
3/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
4/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
5/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
6/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
7/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası - Sputnik Türkiye
8/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
1/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
2/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
3/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
4/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
5/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
6/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
7/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
8/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
Memleketin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ve erkeklerinin çok umutlu olmasını dileyen İmamoğlu, "Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir, bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu, tekrar millet devralacak. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.
Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su da 1 liradan satılıyor. Sayıları 5'e ulaşan Kent Lokantaları Fatih, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar'da hizmet veriyor.
İBB, kent lokantaları açıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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İBB, kent lokantaları açıyor: 'Kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak'
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