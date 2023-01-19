İBB'nin Avcılar'daki Kent Lokantası açıldı
20:10 19.01.2023 (güncellendi: 20:34 19.01.2023)
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Avcılar'daki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6. Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki lokantada, öğrencilerin tabldotlarına yemeklerini doldurdu ve beraber yemek yedi.
Yemeğin ardından dışarıda toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, 6. Kent Lokantası'nı Avcılar'da açmış olmaktan memnun olduğunu söyledi.
Şu an açık olan 5 lokantadan 300 bin kişinin faydalandığını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimiz, onlara çok güzel bir hizmet oldu bu. Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün Avcılar'a, Belediye Başkanımızla birlikte, güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz."
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
© İBBİBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
1/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
2/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
3/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
4/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
6/8
© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
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© İBB
İBB’nin Avcılar’da hizmete aldığı 6. Kent Lokantası
Memleketin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ve erkeklerinin çok umutlu olmasını dileyen İmamoğlu, "Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir, bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu, tekrar millet devralacak. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.
Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su da 1 liradan satılıyor. Sayıları 5'e ulaşan Kent Lokantaları Fatih, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar'da hizmet veriyor.