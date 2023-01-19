https://sputniknews.com.tr/20230119/ibbnin-avcilardaki-kent-lokantasi-acildi-1065940185.html

İBB'nin Avcılar'daki Kent Lokantası açıldı

İBB'nin Avcılar'daki Kent Lokantası açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Avcılar'daki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T20:10+0300

2023-01-19T20:10+0300

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türkiye

avcılar

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

lokanta

öğrenci

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6. Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki lokantada, öğrencilerin tabldotlarına yemeklerini doldurdu ve beraber yemek yedi.Yemeğin ardından dışarıda toplanan vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, 6. Kent Lokantası'nı Avcılar'da açmış olmaktan memnun olduğunu söyledi.Şu an açık olan 5 lokantadan 300 bin kişinin faydalandığını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:Memleketin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ve erkeklerinin çok umutlu olmasını dileyen İmamoğlu, "Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir, bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu, tekrar millet devralacak. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su da 1 liradan satılıyor. Sayıları 5'e ulaşan Kent Lokantaları Fatih, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar'da hizmet veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20220615/ibb-kent-lokantalari-aciyor-kisa-surede-istanbulun-bircok-semtinde-hizmet-vermeye-baslayacak-1057476604.html

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avcılar, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), lokanta, öğrenci, ekrem imamoğlu