https://sputniknews.com.tr/20230119/hindistan-pakistan-ile-muzakereler-icin-elverisli-ortam-gerekiyor-1065945931.html
Hindistan: Pakistan ile müzakereler için elverişli ortam gerekiyor
Hindistan: Pakistan ile müzakereler için elverişli ortam gerekiyor
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghci, ülkesinin Pakistan ile komşuya yaraşır bir ilişki istediğini ancak 'terör, şiddet ve düşmanlıktan temizlenmiş... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T22:51+0300
2023-01-19T22:51+0300
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Hindistan basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Baghci, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in müzakere çağrısına yanıt verdi.Baghci, ülkesinin Pakistan ile komşuya yaraşır bir ilişki istediğini ancak terör, şiddet ve düşmanlıktan temizlenmiş elverişli bir ortama ihtiyaç olduğunu kaydetti.Başbakan Şerif, 12 Ocak'ta Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye iki ülke arasında Cammu Keşmir dahil, tüm meselelerin çözümü için ciddi ve samimi şekilde müzakere yapma çağrısında bulunmuştu.Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından Pakistan bu ülkeyle diplomatik ilişkileri en düşük seviyeye indirmişti.Pakistan, Hindistan'ın söz konusu kararının ardından İslamabad'daki Hint büyükelçisini sınır dışı etmiş ve Yeni Delhi'ye yeni büyükelçi göndermemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220412/hindistan-ve-abd-pakistandan-topraklarini-teror-saldirilari-icin-kullandirmamasini-istedi-1055497777.html
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hindistan, pakistan, çözüm, barış
hindistan, pakistan, çözüm, barış
Hindistan: Pakistan ile müzakereler için elverişli ortam gerekiyor
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghci, ülkesinin Pakistan ile komşuya yaraşır bir ilişki istediğini ancak 'terör, şiddet ve düşmanlıktan temizlenmiş elverişli bir ortama' ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hindistan basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Baghci, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in müzakere çağrısına yanıt verdi.
Baghci, ülkesinin Pakistan ile komşuya yaraşır bir ilişki istediğini ancak terör, şiddet ve düşmanlıktan temizlenmiş elverişli bir ortama ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Başbakan Şerif, 12 Ocak'ta Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye iki ülke arasında Cammu Keşmir dahil, tüm meselelerin çözümü için ciddi ve samimi şekilde müzakere yapma çağrısında bulunmuştu.
Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından Pakistan bu ülkeyle diplomatik ilişkileri en düşük seviyeye indirmişti.
Pakistan, Hindistan'ın söz konusu kararının ardından İslamabad'daki Hint büyükelçisini sınır dışı etmiş ve Yeni Delhi'ye yeni büyükelçi göndermemişti.