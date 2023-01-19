https://sputniknews.com.tr/20230119/fsb-biyolojik-casuslukla-sucladigi-bir-abd-vatandasina-karsi-dava-acti-1065938142.html
FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı
FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir ABD vatandaşına karşı biyolojik casusluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:51+0300
2023-01-19T19:51+0300
2023-01-19T19:51+0300
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FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikalının, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik biyolojik tehditle ilgili istihbarat bilgileri topladığından şüpheleniliyor” ifadelerine yer verildi.Şüphelinin adı ve suçlamayla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/ukraynadaki-askeri-biyolojik-programa-katilanlarin-kimlikleri-aciklandi-1064959594.html
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fsb, rusya, ukrayna, abd
FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir ABD vatandaşına karşı biyolojik casusluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikalının, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik biyolojik tehditle ilgili istihbarat bilgileri topladığından şüpheleniliyor” ifadelerine yer verildi.
Şüphelinin adı ve suçlamayla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.