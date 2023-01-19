https://sputniknews.com.tr/20230119/fsb-biyolojik-casuslukla-sucladigi-bir-abd-vatandasina-karsi-dava-acti-1065938142.html

FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı

FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir ABD vatandaşına karşı biyolojik casusluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T19:51+0300

2023-01-19T19:51+0300

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FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikalının, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik biyolojik tehditle ilgili istihbarat bilgileri topladığından şüpheleniliyor” ifadelerine yer verildi.Şüphelinin adı ve suçlamayla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221224/ukraynadaki-askeri-biyolojik-programa-katilanlarin-kimlikleri-aciklandi-1064959594.html

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