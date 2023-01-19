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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/fsb-biyolojik-casuslukla-sucladigi-bir-abd-vatandasina-karsi-dava-acti-1065938142.html
FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı
FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir ABD vatandaşına karşı biyolojik casusluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:51+0300
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ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
abd
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FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikalının, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik biyolojik tehditle ilgili istihbarat bilgileri topladığından şüpheleniliyor” ifadelerine yer verildi.Şüphelinin adı ve suçlamayla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/ukraynadaki-askeri-biyolojik-programa-katilanlarin-kimlikleri-aciklandi-1064959594.html
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fsb, rusya, ukrayna, abd
fsb, rusya, ukrayna, abd

FSB, biyolojik casuslukla suçladığı bir ABD vatandaşına karşı dava açtı

19:51 19.01.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir ABD vatandaşına karşı biyolojik casusluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikalının, Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik biyolojik tehditle ilgili istihbarat bilgileri topladığından şüpheleniliyor” ifadelerine yer verildi.
Şüphelinin adı ve suçlamayla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.
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