https://sputniknews.com.tr/20230119/fifadan-var-karari-hakemler-kararlarini-taraftara-aciklayacak-1065914241.html

FIFA'dan VAR kararı: Hakemler, kararlarını taraftara açıklayacak

FIFA'dan VAR kararı: Hakemler, kararlarını taraftara açıklayacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemler, VAR... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fifa

var

video yardımcı hakem (var)

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İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.

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Sputnik Türkiye

fifa, var, video yardımcı hakem (var)