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https://sputniknews.com.tr/20230119/epdk-baskani-acikladi-iade-sureci-basladi-1065910924.html
EPDK Başkanı açıkladı: 'İade süreci başladı'
EPDK Başkanı açıkladı: 'İade süreci başladı'
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kapsamında şirketlerin geri ödeme sürecinin... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T11:00+0300
2023-01-19T11:00+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
enerji
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EPDK'nin açıklamasında, geçen hafta kurumun ikili anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebiyle 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar verildiği anımsatıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı geri ödeyeceğini ve idari soruşturma sürecinin ayrıca yürütüldüğünü belirterek, "Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar liraya yaklaşan kısmının tahsil edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230115/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak-1065761607.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji

EPDK Başkanı açıkladı: 'İade süreci başladı'

11:00 19.01.2023
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kapsamında şirketlerin geri ödeme sürecinin başladığını ve şu ana kadar şirketlerden yaklaşık 1 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.
EPDK'nin açıklamasında, geçen hafta kurumun ikili anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebiyle 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar verildiği anımsatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı geri ödeyeceğini ve idari soruşturma sürecinin ayrıca yürütüldüğünü belirterek, "Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar liraya yaklaşan kısmının tahsil edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar liraya yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı: Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor. Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır."
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
EKONOMİ
EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak
15 Ocak, 10:46
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