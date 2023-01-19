https://sputniknews.com.tr/20230119/epdk-baskani-acikladi-iade-sureci-basladi-1065910924.html

EPDK Başkanı açıkladı: 'İade süreci başladı'

EPDK Başkanı açıkladı: 'İade süreci başladı'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kapsamında şirketlerin geri ödeme sürecinin... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T11:00+0300

2023-01-19T11:00+0300

2023-01-19T11:00+0300

ekonomi

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

enerji

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EPDK'nin açıklamasında, geçen hafta kurumun ikili anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebiyle 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar verildiği anımsatıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı geri ödeyeceğini ve idari soruşturma sürecinin ayrıca yürütüldüğünü belirterek, "Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar liraya yaklaşan kısmının tahsil edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230115/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak-1065761607.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji